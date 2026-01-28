KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Usul Belirlenmeden Esasa Girilmeyeceğiz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yapılan üçüncü görüşmeyi değerlendirdi. Erhürman, toplantıyı "verimli değil, yararlı" olarak nitelendirirken, esasa geçilmeden önce usulün netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmenin genel değerlendirmesi

Erhürman, Kıbrıs sorununun çözüme ihtiyaç duyduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi olduğunu ve yeni bir hayal kırıklığı yaşanmasını istemediklerini söyledi. "Diyalog ve diplomasi her zaman iyidir" diyen Erhürman, görüşmenin tarafların birbirlerini daha iyi dinlemesine imkân sağladığını ve Holguin’in katılımının bu açıdan faydalı olduğunu ifade etti.

"Güven sağlayıcı önlemler ve genel olarak güvenin oluşturulması konusunda arzu ettiğimiz noktada olmadığımızı paylaştık", diye konuştu.

Holguin yokken liderlerin bir araya gelmesi önerisi

Toplantı sonunda Erhürman, Holguin’in Kıbrıs’ta bulunmadığı dönemlerde liderlerin doğrudan bir araya gelmesi önerisini sunduğunu bildirdi. Rum lider Hristodulidis’in bu öneriye olumlu yaklaştığı ve kendi temsilcisine iki hafta içinde böyle bir görüşme ayarlanması yönünde talimat verdiğini aktardı.

Rum tarafının gündeme getirdiği maddeler

Erhürman, Hristodulidis’in beş maddelik yeni öneri paketinin, bugüne kadar bilinen başlıkların tekrarından ibaret olduğunu belirtti. Rum tarafının sıraladığı maddeler şu şekilde özetlendi: çözüm zeminini yeniden teyit etmek; BM’nin Crans-Montana’ya kadar olan yakınlaşmaları hazırlayıp her iki topluma dağıtması; beş tarafı ilgilendiren yakınlaşmaların beş tarafa dağıtılması; bu belge temelinde BM Genel Sekreter’i Antonio Guterres’in genişletilmiş resmi formatta konferans çağırması; ve toplantıda dört sınır kapısının açılacağının duyurulması.

KKTC'nin dört maddelik önerisi

Erhürman, KKTC olarak sundukları önerilerin ilk maddesinin "siyasi eşitlik" olduğunu vurguladı. Bu kapsamda "etkin katılımın ve dönüşümlü başkanlığın prensip olarak kabul edilmesi" gerektiğini belirtti. Dönüşümlü başkanlığın nasıl uygulanacağı ("ikiye bir, üçe bir ya da dörde bir") müzakere konusu olabileceğini, ancak prensip olarak dönüşümlü başkanlığın olmamasının Kıbrıslı Türklerin hiçbir zaman o yapının başkanı olamayacağı anlamına geleceğini ifade etti.

Erhürman ayrıca zaman sınırlaması ilkesinin kabulünü istedi; açık uçlu müzakareleri kabul etmediklerini, müzakerenin çözüm odaklı olmasını istediklerini söyledi. Üçüncü başlık olarak metodoloji/usulün netleştirilmesini ve bu ilkeler kabul edilmeden esasa geçilmemesini talep etti. Erhürman, "usul bitmeden esas tartışmasına girmeyeceğim" ifadesini tekrarladı.

Diğer vurgular ve sonraki adımlar

Erhürman, Holguin’in Hristodulidis ile önceki görüşmesi sonrası gündeme getirilen "metodoloji önerileri" ve güven sağlayıcı önlemlerde istenen ilerleme sağlanmazsa "5 artı 1’in toplanmasının çok anlamlı olmayacağı" değerlendirmesini aktardı. Crans-Montana görüşmelerinden bu yana 8 yıl geçtiğini, bu süre içinde anlamlı bir süreç yürütülmediğini söyledi.

Toplantıdan ayrılırken Hristodulidis ile karşılıklı olarak "biz partneriz ve ya ikimiz kazanacağız iki toplum iki halk için, ya ikimiz de kaybedeceğiz" mesajını paylaştıklarını belirten Erhürman, hedefin adanın, halkların ve bölgenin kazanacağı bir barış ve istikrar olduğunu vurguladı.

Erhürman ayrıca, 2 Şubat’ta yapılacak basın toplantısıyla 100 gün değerlendirmesi sunacağını; hangi güven sağlayıcı önlemin ne durumda olduğunu ve neden hayata geçmediğini ayrıntılı şekilde açıklayacağını duyurdu.

