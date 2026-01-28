Cem Şahin Karabük’te Çalışmaları Yerinde İnceledi

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Heyet ve inceleme noktaları

İncelemeler sırasında Milletvekili Şahin’e Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve belediyenin ilgili daire müdürleri eşlik etti. Heyet, yapımı devam eden Beşbinevler Sosyal Tesisleri ile tesis çevresinde oluşturulan park ve yeşil alanlarda detaylı incelemelerde bulundu.

Mahalle ve tesis ziyaretleri

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Şahin, sosyal tesis çevresinde planlanan yeşil alanlar ile yapılacak çevre düzenlemelerini değerlendirdi. Daha sonra 100. Yıl ve Ergenekon mahallelerinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Programın devamında yenilenen terminal binası inşaat alanını da ziyaret eden Şahin, inşaatın son durumu hakkında incelemelerde bulundu.

Değerlendirme

Yapılan hizmetlerin Karabük’ün yaşam kalitesine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Milletvekili Cem Şahin, belediyecilik hizmetlerinin planlı ve kararlı bir şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise kentin ihtiyaçları doğrultusunda projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

AK PARTİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI VE KARABÜK MİLLETVEKİLİ CEM ŞAHİN, KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN KENT GENELİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.