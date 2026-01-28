Cem Şahin Karabük’te Çalışmaları Yerinde İnceledi

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Belediyesi’nin proje ve saha çalışmalarını belediye yetkilileriyle yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 20:42
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 20:42
Cem Şahin Karabük’te Çalışmaları Yerinde İnceledi

Cem Şahin Karabük’te Çalışmaları Yerinde İnceledi

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Heyet ve inceleme noktaları

İncelemeler sırasında Milletvekili Şahin’e Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve belediyenin ilgili daire müdürleri eşlik etti. Heyet, yapımı devam eden Beşbinevler Sosyal Tesisleri ile tesis çevresinde oluşturulan park ve yeşil alanlarda detaylı incelemelerde bulundu.

Mahalle ve tesis ziyaretleri

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Şahin, sosyal tesis çevresinde planlanan yeşil alanlar ile yapılacak çevre düzenlemelerini değerlendirdi. Daha sonra 100. Yıl ve Ergenekon mahallelerinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Programın devamında yenilenen terminal binası inşaat alanını da ziyaret eden Şahin, inşaatın son durumu hakkında incelemelerde bulundu.

Değerlendirme

Yapılan hizmetlerin Karabük’ün yaşam kalitesine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Milletvekili Cem Şahin, belediyecilik hizmetlerinin planlı ve kararlı bir şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise kentin ihtiyaçları doğrultusunda projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

AK PARTİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI VE KARABÜK MİLLETVEKİLİ CEM ŞAHİN, KARABÜK BELEDİYESİ...

AK PARTİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI VE KARABÜK MİLLETVEKİLİ CEM ŞAHİN, KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN KENT GENELİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.

AK PARTİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI VE KARABÜK MİLLETVEKİLİ CEM ŞAHİN, KARABÜK BELEDİYESİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Usul Belirlenmeden Esasa Girilmeyeceğiz"
2
Cem Şahin Karabük’te Çalışmaları Yerinde İnceledi
3
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı Al Hallami’yi Kabul Etti
4
Bakan Ömer Bolat Budapeşte'de: Türkiye-Macaristan 2. Dönem JETCO Toplantısı
5
Putin: Fırat’ın doğusunun Şam yönetimine entegrasyonu önemli adım
6
Macron: Grönland Krizi Arktik'te AB İçin Stratejik Uyanış
7
AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığı yeni hizmet binası açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları