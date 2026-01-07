Kocagöz: "Dersimiz Güçlü Türkiye" — Kepez Meclisinde Birlik ve Hizmet Vurgusu

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez Belediyesi’nin 2026 yılı Ocak ayı meclis toplantısında dünya gündemindeki gelişmelere dikkat çekerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Toplantıda öne çıkan mesajlar

Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda grup sözcülerinin yeni yıl temennilerinin ardından konuşan Başkan Kocagöz, 2026 yılının sağlık, mutluluk ve adalet getirmesini dileyip vatandaşların yaklaşan Miraç Kandili’ni kutladı. Emeklilere ve yaşlılara ilişkin projelere değinerek, Kepez’in "yaşlı dostu" bir ilçe olduğunu ve Türkiye’de örneği olmayan projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Kocagöz, emeklilere ilişkin uygulamalara işaret ederek, "Emekliler hepimizin göz nuru. Kepez yaşlı dostu bir ilçe. Bunu meclisimizden de geçirdik. Bununla ilgili Türkiye’de olmayan projeleri tek tek faaliyete geçiriyoruz" dedi ve emekli vatandaşlar için tasarlanan hizmetlerin haftalık açılışlarla devreye alınacağını söyledi. Ayrıca "Çünkü orada çay 5 lira. Emeklilerimize nasıl faydalı olabiliriz, bununla ilgili birçok projemiz var. Bu projelerimizi tek tek hizmete açacağız. Her hafta bir açılış yapacağız" ifadelerini kullandı.

Temizlik ve kentsel dönüşüm vurgusu

Kepez’deki temizlik çalışmalarına dikkat çeken Kocagöz, temizlik kültürünü yerleştirmenin önemini vurguladı: "Temizlik temizlemek değil, kirletmemektir. İşte bu kültürü hani hep diyoruz; Kepez değişecek, dönüşecek. Bu kültürü hep beraber kazanacağız." Meclis üyelerinden eksiklikleri bildirmelerini isteyerek, eleştirileri ve çalışmalarını meclisin asli görevi olarak nitelendirdi.

Güçlü Türkiye çağrısı

Kocagöz, ülke ve vatan vurgusunu güçlü bir şekilde dile getirdi: "Bu topraklar bizim topraklarımız, bedel ödenerek vatan oldu. Şehit kanlarıyla mühürlendi. O zaman sadece kınamak yetmiyor. Bizler de kınıyoruz, hem de şiddetle ama buradan bir ders çıkarmalıyız. Bu ders güçlü Türkiye olmalı. Başka hiçbir yolumuz yok. Biz aktı, karaydı, oydu buydu değil, birlik ve beraberlik içinde olacağız. Bu ülkeyi iyi yöneteceğiz, bu insanlara daha çok hizmet edeceğiz. Daha güçlü olmak zorundayız. Bunu nasıl yapacağımızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi, insanımızı daha çok seveceğiz. Hizmeti hep beraber yapacağız. Biz buraya hizmet etmeye, faydalı olmaya geldik."

Gündem ve seçimler

Toplantıda 44 yazılı ve 5 önerge olmak üzere toplam 49 gündem maddesi görüşüldü. 1 yıllık görev süresi dolan Denetim Komisyonu üyelerinin yerine gizli oylama ile yeni isimler seçildi. Denetim Komisyonu’na seçilen isimler: İbrahim Yılmaz (CHP), Yılmaz Yıldız (CHP), İbrahim Velican (CHP), Yusuf İşeri (AK Parti) ve Ali Baki Sarıca (MHP).

Ayrıca belediye meclisinin 2026 yılında 1 aylık tatil süresinin ağustos ayında olması talebi oybirliğiyle kabul edildi.

Başkana yetki ve iş birlikleri

Meclis, Antalya Kepez A.Ş, Kepez İnsan Kaynakları A.Ş, KEPTAŞ İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş, Antalya Pamuklu Dokuma A.Ş, ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, ANFAŞ Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. ve Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı’nın 2026 yılı içindeki olağan ve olağanüstü toplantılarında Kepez Belediye Başkanlığını temsilen görevlendirme yapılabilmesi için Başkan Mesut Kocagöz’e yetki verdi.

Kepez halkına daha ucuz ve kaliteli ekmek temininin devamı için Kepez Belediyesi ile Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı arasında imzalanacak 1 yıllık Ortak İş Protokolü için de Başkan Kocagöz’e yetki verildi. Ayrıca Kepez Belediyesi ile Kuzey Makedonya’nın Bitola şehri arasında "Kardeş Şehir Protokolü" yapılması için Kocagöz yetkilendirildi.

Engelli hizmetleri ve isimlendirme kararları

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde Engelli Hizmetleri kurulması ile "Engelli Hizmetleri Birimi Çalışma Yönetmenliği" ve ilgili Engelli Farkındalık Komisyonu Raporu oybirliğiyle kabul edildi.

Park ve cadde isimlendirmelerinde alınan kararlar arasında şunlar yer aldı: Nene Hatun Parkı (Ahatlı Mah. 3155. Sokak), Bahriye Üçok Parkı (Ahatlı Mah. 3157. Sokak), Barış Parkı (3139. Sokak), Korkuteliler Parkı (4906-4907. Sokak kesişimi), Çamlıbel Parkı ve Şehitler Caddesi (Çamlıbel-Erenköy-Esentepe sınırındaki 4875. Sokak) isimlendirmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

Bazı park isimlendirme önerileri ise İsim Tespit Komisyonu’na havale edildi: Kirişçiler Mah. 9979-9982. sokak kesişimindeki parka Şehit Mehmet Ece, aynı mahallede 9821-9822. sokak kesişimindeki parka Şehit Mustafa Cingöz, Ahatlı Mah. 3180. Sokak üzerindeki parklara Yunus Emre Parkı ve Umut Parkı, 3119. Sokak’taki parka Deniz Parkı isimleri için değerlendirme yapılacak.

Diğer kararlar ve öneriler

Aktoprak Mahallesi'ndeki park alanına hayırsever desteğiyle semt evi yapılması, Yeni Mahalle’deki sosyal tesisin Barınma Evi’ne dönüştürülmesi için Başkan Kocagöz yetkilendirildi. Ayrıca Karşıyaka Mahallesi’ne semt evi, Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki taşınmazın Aktif Yaşlanma Merkezi olarak düzenlenmesi önerileri ve Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Tarifeleri ile bazı mahalle sınır düzenlemeleri meclis gündemine taşındı.

Mecliste ayrıca, kısa süre önce vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay adına Kepez’de bir parka isim verilmesi önerisi de Ocak ayı gündemine taşındı.

Toplantıda yer alan kararlar, projeler ve atamalar Kepez’in sosyal hizmet, kentsel dönüşüm ve ulusal birlik vurgusunu öne çıkaran bir gündemle sonuçlandı.

