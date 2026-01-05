DOLAR
Kuzey Kore Hipersonik Füze Denemesi: Füzeler bin kilometre uçup Doğu Denizi'ndeki hedefleri vurdu

Kuzey Kore, Kim Jong-Un denetiminde yapılan hipersonik füze tatbikatında füzelerin bin kilometre uçup Doğu Denizi'ndeki hedefleri vurduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:38
Kuzey Kore Hipersonik Füze Denemesi: Resmi Açıklama ve Detaylar

Kuzey Kore yönetimi, dün gerçekleştirilen askeri tatbikat kapsamında hipersonik füze denemesi yapıldığını ve füzelerin bin kilometre uçtuktan sonra Doğu Denizi (Japon Denizi)ndeki hedefleri vurduğunu açıkladı.

Deneyin ayrıntıları

Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, ülke lideri Kim Jong-Un’un denetiminde hipersonik füze tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi. Ryokpho Bölgesinden kuzeydoğu istikametine fırlatılan füzelerin bin kilometre uçtuktan sonra Doğu Denizi (Japon Denizi)ndeki hedefleri vurduğu aktarıldı. Açıklamada, tatbikat sayesinde hipersonik silah sistemlerinin görev icra kabiliyetinin doğrulandığı vurgulandı.

Kim Jong-Un'un değerlendirmesi

Kim Jong-Un, denemenin başarısından duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi: "Bu tatbikat sayesinde, ulusal savunma açısından son derece önemli bir teknolojik görevin yerine getirildiğini teyit etmiş bulunuyoruz".

Kim ayrıca, "Askeri teknolojileri, özellikle de saldırı silahlarını sürekli olarak geliştirmeliyiz. Bu, öz savunma için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Ayrıca, düşmanların stratejik saldırı araçlarımızın sürekli seferber olduğunu ve bunların ölümcül olduğunu sürekli ve tekrar tekrar fark etmelerini sağlamak, savaş caydırıcılığını uygulamak için önemli ve etkili bir yöntemdir" değerlendirmesinde bulundu.

Küresel güvenlik değerlendirmesi ve bölgesel tepki

Kuzey Kore lideri, yapılan silah testlerinin zorlu küresel güvenlik ortamına karşı bir tedbir olduğunu vurgulayarak; "Bu tür faaliyetlerimizin amacı açıkça nükleer savaş caydırıcılığını artırmaktır. Son dönemdeki jeopolitik krizler ve karmaşık uluslararası olaylar bunun neden gerekli olduğunu ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Japonya ve Güney Kore, dün Kuzey Kore’nin birden fazla balistik füze fırlattığını açıklamıştı. Bölge ülkelerini alarma geçiren gelişme, ABD’nin Venezuela hamlesine karşı bir gözdağı olarak yorumlanmıştı. Dünkü test, Kuzey Kore’nin bu yıl yaptığı ilk füze denemesi olarak kayıtlara geçti.

