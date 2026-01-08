Malatya altyapı ve üstyapıda dirençli yapıya kavuşuyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentte yürütülen kapsamlı altyapı çalışmalarının şehir dokusunu güçlendireceğini açıkladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yeniden inşa sürecine giren kentte, hem altyapı hem üstyapı yatırımına hız verildi.

35 milyar liralık altyapı yatırımı

Kentte 104 bini TOKİ ve Emlak Konut, diğerleri ise devlet destekli yerinde dönüşümle olmak üzere 121 bin bağımsız bölüm inşa ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, 20 milyarı TOKİ, 15 milyarı Büyükşehir olmak üzere toplam 35 milyar liralık altyapı yatırımıyla şehri daha güçlü ve dirençli hale getireceğini duyurdu.

Fuzuli Caddesi'nde son aşama

İnşa çalışmalarının final aşamasına geldiğini belirten ekipler, kent merkezindeki simge bölgelerde hummalı çalışmanın sürdüğünü aktardı. Fuzuli Caddesi'nde altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve ilgili kurum müdürleri, cadde esnafıyla görüştü.

Başkan Sami Er, "Az kaldı Malatya ayağa kalkıyor. Bütün kurumlar burada, çalışmaları hızlandırma noktasında inceleme yapıyoruz. Şehir yeniden inşa ediliyor. Malatya, eskisinden daha güzel olacak. Bu noktada ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hep birlikte şehrimizi ayağa kaldıracağız. Artık son aşamaya geldik. Bu noktada altyapıya da önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Vali Seddar Yavuz ise koordinasyon ve planlamaya vurgu yaparak, "Bu şehirde 121 bin bağımsız bölüm yapılıyor. Uçuk bir iş yapıyoruz. Yarın ne yapacağımıza odaklanırsak sorun çözülür. Daha güzel bir iş yapacağız. Kaldırımlardan altyapı geçecek. Yeni hatlar döşenecek, komple yenileyeceğiz. 2-3 hafta içinde burası çözülmüş olur" ifadelerini kullandı.

Fuzuli Caddesi esnafı da "Hep beraber ayağa kalkacağız" diyerek taleplerini iletti. MASKİ ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi alınmasının ardından valilik binasında süreçle ilgili bir toplantı yapıldı.

BAŞKAN ER," MALATYA ALTYAPIDA VE ÜSTYAPIDA DİRENÇLİ BİR YAPIYA KAVUŞUYOR