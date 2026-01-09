Şaban Çopuroğlu İncesu Devlet Hastanesi'ni İnceledi — Kayseri Sağlık İncelemesi

AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İncesu Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık hizmetlerini yerinde inceledi, çalışanlara teşekkür etti ve sağlık yatırımlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:40
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:40
Kayseri'de sağlık hizmetlerinde yerinde değerlendirme

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, saha çalışmaları kapsamında İncesu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret esnasında hastane çalışanlarıyla bir araya gelen Çopuroğlu, fedakârca yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane birimlerini gezerek sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceleyen Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığa verdiği önem ve insanı merkeze alan bakış açısının, Türkiye genelinde hayata geçirilen güçlü sağlık yatırımlarıyla açıkça görüldüğünü belirtti.

Çopuroğlu, bu vizyonun ilçelerde de modern, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmetleri olarak vatandaşlara yansıdığını vurguladı.

Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'nin her ilçesinde olduğu gibi sağlıkta da güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda sahada olmaya devam edeceklerini kaydetti.

