Hamaney: Vandallar Trump'ı Memnun Etmek İçin Kamu Mallarını Tahrip Etti | Gösterilerde 45 Ölü

Ayetullah Ali Hamaney, protestolarla ilgili konuşmasında vandalların 'Trump'ı memnun etmek' için kamu mallarını tahrip ettiğini söyledi; gösterilerde ölü sayısı 45'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:38
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki şiddetli gösterilere ilişkin yaptığı ilk konuşmada, göstericilerin bazılarını sert sözlerle eleştirdi. Hamaney, "Bir grup vandal, ABD Başkanı’nı (Donald Trump’ı) memnun etmek için Tahran’da ve diğer yerlerde kendi ülkelerine ait kamu mallarını tahrip etti. O, eğer becerikliyse kendi ülkesini yönetsin" ifadelerini kullandı.

Hamaney'nin açıklamaları

Hamaney, hayat pahalılığına karşı düzenlenen ve şiddete dönüşen gösterileri değerlendirirken, bazı kişilerin dış etkilere ve yabancı destek iddialarına inandığını savundu. Hamaney, Trump hakkında ise, "Trump’ın ellerinin İsrail ile Haziran ayında 12 gün süren savaş sırasında hayatını kaybeden binden fazla İranlının kanıyla lekelendiğini" belirtti ve "Deneyimsiz ve düşüncesiz bir grup insan ona inanıyor ve onun isteklerine göre hareket ediyor. Onu memnun etmek için çöp kutularını ateşe veriyorlar" dedi.

Yabancılarla iş birliği yapanlara karşı uyarıda bulunan Hamaney, "Eğer yabancılarla iş birliği yapan bir ajansanız İran halkı ve İran rejimi tarafından derhal reddedilirsiniz" diye konuştu. Ayrıca, "İran İslam Cumhuriyeti, yüz binlerce şerefli insanın kanı sayesinde iktidara geldi. İslam Cumhuriyeti, sabotajcıların karşısında geri adım atmayacaktır" ifadelerini kullandı ve 1979 devrimine kadar İran’ı yöneten "kibirli imparatorluk hanedanı gibi devrileceğini" savundu.

Can kaybı ve gözaltılar

Norveç merkezli İran İnsan Hakları (IHRNGO) kuruluşunun açıklamasına göre, gösterilerin başlamasından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 45'e yükseldi; bunların 8'i çocuk. Kuruluş, yüzlerce kişinin yaralandığını ve 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Protestoların başlangıcı ve ülke genelindeki etkileri

Protestolar, 28 Aralık'ta ülkenin para biriminin dolara karşı önemli ölçüde değer kaybetmesinin ardından başkent Tahran'da başladı ve hızla ülke geneline yayıldı. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)'ya göre son 13 günde ülkedeki 31 eyaletin tamamında 100'den fazla şehir ve kasaba protestolara sahne oldu.

Son gelişmelerin ardından dün akşamdan bu yana ülke çapında elektrik kesintisi uygulanmaya başlandı. Ayrıca, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerin havayolu şirketleri İran seferlerini iptal etti.

İran lideri Ali Hamaney, ülkedeki şiddetli olaylarına dönüşen gösterilere yönelik yaptığı ilk konuşmada, "Bir grup vandal, ABD Başkanı'nı (Donald Trump'ı) memnun etmek için Tahran'da ve diğer yerlerde kendi ülkelerine ait kamu mallarını tahrip etti. O, eğer becerikliyse kendi ülkesini yönetsin" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

