Başkan Günel: 'Bu binaya zorla gelmedik' — Kuşadası'da gerilim

Başkan Günel: "Bu binaya zorla gelmedik"

Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir ekipleri arasındaki gerilim hakkında Günel'den açıklama

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekipleri arasında önceki akşam yaşanan olayların ardından basın açıklaması yaptı ve süreci değerlendirdi.

Günel, "Bizim bu binaya gelmek gibi bir düşüncemiz yoktu, siz kullanın dediler, geldik. Bu binaya zorla gelmedik" diyerek yaşananları "hukuksuz, provokatif ve Kuşadası halkının iradesine yönelik açık bir gasp" olarak nitelendirdi.

Alınacak tedbirlere ilişkin konuşan Başkan Günel, "Bundan sonra tüm personelimize koruyucu kask ve gaz maskesi vereceğiz. Çünkü buraya hizmet için değil, kavga için geldiler. Kafa göz kırmaya gelen bir kuruma karşı alınması gereken tedbir budur" ifadelerini kullandı.

Binaya Ağustos 2023'te taşındıklarını hatırlatan Günel, kullanım sürecini şöyle anlattı: "Bizim bu binaya gelmek gibi bir düşüncemiz yoktu. Bizzat Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ‘Bina boş duracağına siz kullanın’ dedi. Teşekkür ederek geldik. Zorla girmedik, işgal etmedik. Söz konusu binayı Kuşadası Belediyesi’ne devrettiğini açıkça ifade ettiği video kayıtları da mevcut."

Günel, binayla ilgili dava sürecinin halen devam ettiğini, buna rağmen Büyükşehir Belediyesi'nin Valiliğe yeniden tahliye yazısı gönderdiğini belirterek, "Dava bitmeden, hukuki süreç tamamlanmadan burayı boşaltmaya çalışmak açıkça hukuka aykırıdır" dedi.

Vatandaşın mağdur olmaması için çözüm ürettiklerini söyleyen Ömer Günel, hukuki süreç tamamlanana kadar hizmeti çadırda vermeye hazır olduklarını belirterek, "Biz bina meraklısı değiliz. ’Gerekirse çadırda da hizmet veririz’ dedik ve çadırı kurmaya başladık. Ona bile engel oldular" diye konuştu.

Tahliye sürecinin Ramazan ayına denk geldiğini vurgulayan Günel, yardım paketlerini aynı noktada ulaştırabilmek ve vatandaşları yormamak amacıyla çadır kurduklarını belirterek, "Vatandaşımızı ayrı bir yere göndermeden, Ramazan yardımlarımızı burada dağıtmak istedik. Bunun için çadır kuruyorduk. Yıksınlar, biz yine kuracağız; kurmaya da başladık" dedi.

Olaylar sırasında polis ve jandarmanın da alana geldiğini ifade eden Günel, gerginliğin büyümemesi için geri adım attığını belirterek, "Vatandaşla devletin hiçbir kurumunu karşı karşıya getirmek istemedim. Arkadaşlarıma, hukuki açıdan hiçbir engelin bulunmadığına emin olduğum çadır için ’kaldırın’ talimatı verdim. Ama kimse bizim hizmet vermemizi engelleyemez. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden altyapı ve yatırım beklentilerinden artık vazgeçtik, bari bizim hizmetimizi engellemesinler" diye konuştu.

