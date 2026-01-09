Günel: 'Bu binaya zorla gelmedik' — Kuşadası'da tahliye krizi

Günel: "Bu binaya zorla gelmedik"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri arasında yaşanan gerginliğin ardından basın açıklaması yaptı.

Günel'in değerlendirmesi

Başkan Günel, yaşananları "hukuksuz, provokatif ve Kuşadası halkının iradesine yönelik açık bir gasp" olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: "Bizim bu binaya gelmek gibi bir düşüncemiz yoktu, siz kullanın dediler, geldik. Bu binaya zorla gelmedik."

Günel, binaya Ağustos 2023'te taşındıklarını hatırlatarak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun "Bina boş duracağına siz kullanın" dediğini, buna teşekkür ederek geldiklerini ve söz konusu binayı devrettiğini gösteren video kayıtları bulunduğunu vurguladı.

Hukuki süreç ve tahliye itirazı

Günel, binayla ilgili dava sürecinin devam ettiğini belirterek, Valiliğe yeniden tahliye yazısı gönderilmesinin dava sonuçlanmadan yürütmenin istenmesinin hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Personel güvenliği ve hizmet kararlılığı

"Bundan sonra tüm personelimize koruyucu kask ve gaz maskesi vereceğiz. Çünkü buraya hizmet için değil, kavga için geldiler. Kafa göz kırmaya gelen bir kuruma karşı alınması gereken tedbir budur" sözleriyle personel güvenliğine vurgu yaptı.

Vatandaş mağduriyetini önlemek için hukuki süreç tamamlanana dek hizmeti çadırda vermeye hazır olduklarını belirten Günel, "Biz bina meraklısı değiliz. 'Gerekirse çadırda da hizmet veririz' dedik ve çadırı kurmaya başladık. Ona bile engel oldular" dedi.

Ramazan yardımları ve olay anı

Tahliye sürecinin Ramazan ayına denk geldiğini belirten Günel, yardım paketlerini aynı noktada ulaştırabilmek ve ihtiyaç sahiplerini yormamak için çadır kurduklarını, bunun engellendiğini söyledi: "Vatandaşımızı ayrı bir yere göndermeden, Ramazan yardımlarımızı burada dağıtmak istedik. Bunun için çadır kuruyorduk. Yıksınlar, biz yine kuracağız; kurmaya da başladık."

Olaylar sırasında polis ve jandarmanın alana geldiğini, gerginliğin büyümemesi için geri adım attığını belirten Günel, vatandaşla devlet kurumlarını karşı karşıya getirmek istemediğini ve ekiplerine hukuki bir engel olmadığına emin olduğu çadır için 'kaldırın' talimatı verdiğini ifade etti. Günel, "Ama kimse bizim hizmet vermemizi engelleyemez. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden altyapı ve yatırım beklentilerinden artık vazgeçtik, bari bizim hizmetimizi engellemesinler" diye konuştu.

