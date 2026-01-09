Bakan Kacır: Kütahya’yı Teknoloji ve İnovasyonda Lider Şehir Yapacağız

Bakan Kacır: 'Kütahya’yı teknoloji ve inovasyonda lider şehirlerden biri haline getireceğiz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kütahya Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada yaklaşık 1,1 milyar liralık dört yeni yatırımın kente kazandırıldığını belirterek, Kütahya'nın sanayi, teknoloji ve inovasyonda güçlü bir ivme yakaladığını söyledi.

Yatırımlar ve sanayi altyapısında büyüme

Kacır, törende Kütahya'nın sanayi altyapısını güçlendirecek, inovasyon kapasitesini artıracak ve nitelikli insan kaynağını geliştirecek dört önemli yatırımın hayata geçirildiğini ifade etti. Küresel siyasi ve ekonomik dengelerdeki değişimlere dikkat çeken Bakan, yapay zekâ, savunma sanayi, yarı iletkenler ve uzay teknolojileri gibi alanlardaki rekabetin ülkelerin sanayi altyapısını daha önemli kıldığını vurguladı.

Türkiye genelinde OSB sayısını 191'den 371'e çıkardıklarını ve OSB'lerde istihdamın 415 binden 2 milyon 700 bine yükseldiğini aktaran Kacır, Kütahya'nın da bu sanayi seferberliğinden önemli pay aldığını söyledi. Kütahya'da OSB alanlarının 23 yılda 420 hektardan 2 bin 254 hektara çıktığını ve yeni yatırımlarla 22 bin 500 kişilik ilave istihdam sağlandığını belirtti.

Bakan, Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin 386 hektarlık etabında altyapı çalışmalarının tamamlandığını; yol, su, elektrik ve telekomünikasyon dahil modern altyapının sanayicilerin hizmetine sunulduğunu ve bu yatırımların toplam bedelinin 755 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

Seramik geleneği, dijitalleşme ve teknokent

Kacır, Kütahya'nın seramik ve çini alanındaki tarihi birikimine de vurgu yaparak şehrin modern üretim tesisleriyle dünyanın önde gelen seramik üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti. 185 milyon lira bütçeli 'Kütahya’da Dijitalleşme ve Oluşturuculuk Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi' ile geleneksel zanaatın dijital teknolojilerle buluşturulduğunu ifade etti.

Ayrıca Kütahya Tasarım Teknokent'te yapımı tamamlanan 6 bin 200 metrekarelik yeni hizmet binasının açılışının gerçekleştirildiğini ve bu yatırımın 127 milyon lira destekle hayata geçirildiğini söyleyen Kacır, binanın girişimciler ve teknoloji firmaları için önemli bir merkez olacağını kaydetti.

Gençlik, eğitim ve teknoloji atölyeleri

Gençlerin bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmasının önemine dikkat çeken Bakan, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde TÜBİTAK destekli 30 milyon liralık milli teknoloji atölyesinin açıldığını; burada gençlerin yapay zekâdan robotik sistemlere kadar birçok alanda çalışma imkânı bulacağını belirtti.

Konuşmasının sonunda Kacır, yaklaşık 1,1 milyar lira kaynakla hayata geçirilen dört yeni yatırımın Kütahya'ya hayırlı olmasını dileyerek, şehrin teknoloji ve inovasyonda lider konuma taşınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Açılış töreni ve katılımcılar

Bakan Kacır, konuşmasının ardından Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve protokol üyeleri ile birlikte Kütahya Sanayi ve Teknoloji Projeleri'nin açılışını yaptı.

