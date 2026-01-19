Malatya’ya 4 milyarlık spor yatırımı: Yaşam ve Spor Merkezi yeniden aktif

Başkan Sami Er, Malatya’ya toplam 4 milyar liralık spor yatırımı yapıldığını, Yaşam ve Spor Merkezi'nin 50 milyon liraya yenilendiğini ve tesisin yeniden aktif olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:43
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:43
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin spor şehri hedefi doğrultusunda önemli yatırımlar yaptıklarını ve depremlerde hasar gören Yaşam ve Spor Merkezi'nin bakım-onarımının tamamlanarak yeniden hizmete açıldığını açıkladı.

Yatırım tutarı ve hedefler

Başkan Er, kent genelinde 2,5 milyar liralık spor yatırımını hayata geçirdiklerini, 2026 yılında ek olarak 1,5 milyar liralık yatırım planladıklarını belirterek, “Toplamda 4 milyar liralık spor yatırımı yapıyoruz” dedi. Amaçlarının gençleri spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu vurguladı.

Yaşam ve Spor Merkezi'nde yapılan çalışmalar

Büyükşehir Belediyesi’ne ait merkezde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kapsamlı bir bakım-onarım gerçekleştirildi. Başkan Er, tesisin depremde büyük hasar aldığını, 50 milyon lira maliyetle merkezin yeniden aktif hale getirildiğini ve havuzların tamamen yenilendiğini kaydetti.

Tesisin sunduğu olanaklar ve hizmetler

Yaşam ve Spor Merkezi'nde tam donanımlı kadın-erkek yarı olimpik yüzme havuzları, geleneksel Türk hamamı, sauna ve yüksek nem oranıyla çalışan Fin hamamı (buhar odası) bulunuyor. Profesyonel fitness ekipmanlarının yer aldığı salonlarda uzman eğitmenler eşliğinde bireysel veya grup antrenmanları yapılıyor.

Merkezde ayrıca jimnastik, tekvando, kickboks, bayanlara özel pilates ve yüzme kursları veriliyor; üyelere profesyonel diyetisyen hizmeti ve vücut analizi ölçümleri sunuluyor. Hizmetler arasında bireysel fitness paketleri (3, 6, 12 aylık), Spa & Wellness paketleri ve her şeyi kapsayan "Gold Full" paketleri yer alıyor. Erkek, kadın ve çocuklar için ayrı alanlar mevcut.

Başkan Er, şehir genelinde 5 büyük spor kompleksinin yapımına başlandığını, ayrıca 40 spor tesisi inşa ettiklerini ve 6 spor tesisinin tamamlanıp hizmete açıldığını belirtti. Tesislerde hemşire, cankurtaran ve deneyimli antrenörler görev yapıyor.

Kullanım kuralları ve bakım

Pazartesi günleri genel temizlik ve bakım çalışmaları yapılan tesiste havuz ve salon kullanım kuralları (bone kullanımı, terlik zorunluluğu, ekipman düzeni) titizlikle takip ediliyor. Başkan Er, Malatyalıların merkezin sunduğu hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabileceklerini söyledi.

