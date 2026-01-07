Malatya'ya 7 Yeni Tesis Açıldı — Başkan Sami Er: "2026'da Bambaşka Bir Şehir Olacak"

Malatya’da Bakan Yusuf Tekin’in katılımıyla toplam maliyeti 100 milyon lira olan 7 tesis açıldı. Başkan Sami Er, 2026’dan itibaren kentin dönüşeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 19:49
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 20:18
Malatya’da 7 yeni tesisin açılışı gerçekleştirildi

Malatya’da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla, toplam maliyeti 100 milyon lira olan yedi yeni tesisin açılışı yapıldı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve çok sayıda kamu görevlisi katıldı.

Açılış ve belediye mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’ndaki törende yapılan açılışlarda hazır bulundu. Konuşmasında konuşan Başkan Sami Er, 6 Şubat depremlerinin etkilediği Malatya’nın yeniden ayağa kalktığını belirterek, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğini yakından ilgilendiren çok önemli bir açılışı gerçekleştiriyoruz. 6 Şubat depremleriyle derinden sarsılan ilimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın güçlü destekleriyle, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve Sayın Valimizle kurduğumuz güçlü diyalog ve oluşturduğumuz sinerji sayesinde yeniden ayağa kalktı, kalkmaya da devam ediyor. Hepiniz bunu sahada müşahede ediyorsunuz. Artık final aşamasındayız. Çünkü projelerimizi peyderpey teslim ediyoruz. İnanıyorum ki 2026’nın ilk aylarından itibaren Malatya, Allah’ın izniyle, bambaşka ve tanınmayacak bir şehir haline gelecek" ifadelerini kullandı.

Spor ve kültür yatırımları

Başkan Er, yalnızca fiziki altyapıya değil, sosyolojik ve psikolojik normalleşmeye de önem verdiklerini vurguladı ve belediyenin hedefini şöyle özetledi: "Malatya bir kütüphaneler ve spor şehri olacak." Er, şehirde şu anda 6 kapalı spor salonu, kapalı halı saha, basketbol ve voleybol sahaları ile bir adet engelli yaşam merkezi bulunduğunu söyledi.

Er, Malatya’ya yaklaşık 2,5 milyar liralık spor yatırımı kazandırıldığını, dört-beş büyük spor kompleksi, yarı olimpik yüzme havuzları ve tam donanımlı tesislerin yapıldığını; ayrıca yaklaşık 40 spor salonu ve gençlik merkezi inşa ettiklerini belirtti. Engelsiz Yaşam Merkezi ve Tecde’deki spor merkezinin temellerinin atıldığını, yeni büyük spor komplekslerinin de yakında temeli atılacağını kaydetti.

Kütüphane yatırımlarına da dikkat çeken Başkan Er, belediyeye ait 3 bin 200 metrekarelik alanın bölgenin en büyük kütüphanesine dönüştürüleceğini, bunu 1-1,5 ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini ve gençlik merkezlerinde ile kitap kafelerde ek kütüphaneler açılacağını söyledi.

Bakan Tekin’in değerlendirmesi ve eğitim hedefleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya’yı kabinede temsil ettiğini belirterek, sık sık geldiği kentte her gelişinde değişimi gördüğünü söyledi: "Ben yaklaşık 2 ayda bir geliyorum ve her geldiğimde bambaşka şeyler görüyorum." Tekin, Valinin ve Büyükşehir Belediye Başkanının çalışmalarındaki heyecanın devam ettiğini vurguladı ve onlara teşekkür etti.

Bakan Tekin, eğitimdeki hedeflere ilişkin olarak da, "Önümüzdeki Eylül ayında, okullar açıldığında, 6 Şubat’ta deprem olduğu gün Malatya’daki derslik sayısını yüzde 25 daha fazlasına erişmiş olacağız inşallah" dedi. Konut dağıtımı ve hızlı yürütülen çalışmalar için emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Konuşmaların ardından, maliyeti 100 milyon lira olan 6 spor tesisi ile 1 özel eğitim merkezi resmen hizmete açıldı.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

