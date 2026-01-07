Terme OSB’de Ön Tahsis Başladı: Başkan Şenol Kul "Kuzeyin Üretim Merkezi Olacak"

SAMSUN (İHA)

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yatırımcılara yönelik ön tahsis sürecinin resmen başladığını açıkladı. Kul, proje ile ilçenin ekonomik yapısının değişeceğini ve bölgeye somut katkılar sağlayacağını belirtti.

Belediye Başkanı Kul, Terme OSB’nin sadece ilçe için değil, tüm bölge ekonomisi için de önemli bir değer olacağını vurgulayarak projeyi "Kuzeyin üretim merkezi" olarak tanımladı. Kul, "Terme OSB, ilçemizin olduğu kadar bölge ekonomisinin kalkınmasına da devasa bir değer katacaktır. En büyük önceliğimiz gençlerimize iş sahası açmak ve istihdamı artırmaktır. OSB ile birlikte Terme, sadece tarımıyla değil, sanayisiyle de konuşulan bir merkez haline gelecektir" dedi.

Başkan Kul, projenin sosyal etkilerine de dikkat çekti: "OSB sayesinde istihdam artacak, yerel sanayicimiz güçlenecek ve dışarıdan gelecek yatırımlarla Terme bir cazibe merkezi haline dönüşecek. Bizim hayalimiz, evlatlarımızın kendi memleketlerinde, huzur ve güven içinde iş sahibi olmasıdır. 2026 yılı bu dev projenin somut meyvelerini topladığımız bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında yürütülen ön tahsis sürecinin 5-25 Ocak tarihleri arasında ilan süresinde olacağı belirtildi. Başkan Kul, yaklaşık 936 bin metrekarelik alanın şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yatırımcıların başvurusuna açıldığını kaydetti.

Ön tahsis başvurularının meydip sanayi internet adresi üzerinden yapılacağını ifade eden Kul, Ocak 2026 dönemi için belirlenen ön tahsis bedelinin 5 bin TL/m2 olduğunu; ödemelerin ise yüzde 50 peşin, kalan bedelin 18 eşit taksit şeklinde gerçekleştirileceğini aktardı.

Başkan Kul, Terme Karma OSB’nin giderek büyüyen bir üretim üssü haline geldiğini söyleyerek, "Yatırımcılarımızı Terme’ye davet ediyor, ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi ve yatırım çağrısını yineledi.

Terme OSB sayesinde ilçenin hem tarım hem de sanayi temelli bir çekim merkezi haline gelmesi ve gençlerin istihdamla buluşması hedefleniyor.

