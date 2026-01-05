DOLAR
Cıngı: Türkiye, Avusturya’dan Çok Daha Büyük Kış Turizmi Potansiyeline Sahip

Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri ziyaretinde Türkiye'nin kış turizminde Avusturya'dan daha büyük potansiyel taşıdığını ve Erciyes vurgusunu yineledi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:08
AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek derneğin 46. yıldönümünü kutladı ve basın toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette öne çıkan açıklamalar

Cıngı, TBMM’de yaptığı basın toplantısının ardından ortaya çıkan spekülasyonlara dikkat çekerek amaçlarının ülkenin kış turizmini hareketlendirmek olduğunu vurguladı. "Geçtiğimiz günlerde TBMM'de ülkemizin kış turizmi potansiyelini ve Erciyes'imizi tanıtma maksadıyla yapmış olduğum basın toplantısının ardından ülkede oluşan spekülasyon hava. Sağ olsun Gazeteciler Cemiyetimiz şehrimizin turizmine ve bölgemizin bin yıllardır sembolü olan Erciyes’e sahip çıktı, gerekli tepkiyi koydu. Bunun için özellikle teşekkür etme maksadıyla sizlerle görüşmek istedim."

Cıngı, 2011 yılı yazında Erciyes A.Ş.'yi Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak kurduklarını hatırlatarak, "O günden 12 yıllık yönetimim zamanında ülkenin kış turizmini çok önemsedik" dedi. Türkiye’nin yüzde 70’i dağlarla kaplı olduğunu ve "sadece Doğu Anadolu Bölgesi’nde bile dünyanın kış turizminde amiral gemisi olan Avusturya’dan çok daha büyük potansiyel taşıyan bir ülke" olduğumuzu belirtti.

Dağların ekonomiye ve spora dönüştürülmesiyle iş ve aş üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Cıngı, yalnızca Erciyes için değil, ülke genelinde kış turizmi altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. "Biz bu ülkenin kış turizmini hareketlendirebilirsek Erzurum’da da, Uludağ’da da, Isparta’da da hatta Sivas’ta, Kars’ta, Antalya’da bile uluslararası standartlara ulaşabilecek güzel kayak merkezlerini gerçekleştirebiliriz" dedi.

Erciyes’in daha geniş ve uzun pistleri ile teknik altyapı avantajlarına da işaret eden Cıngı, bu vurguların bazı çevrelerce spekülasyon malzemesi haline getirildiğini ve bunun kendisini üzdüğünü kaydetti. "Bu işe Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan her bir vatandaşımızın destek vermesini, dağlarımızın ekonomiye kazandırılması için gayret vermesini beklerken çok gereksiz bir zihniyetin de bulunduğunu görmek sadece üzüntü verdi" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise ziyaretten dolayı Milletvekili Cıngı’ya teşekkürlerini iletti.

