MHP Grup Başkanvekilleri Kılıç ve Akçay, 10 Ocak’ta Parlamento Muhabirleri Derneği’ni Ziyaret Etti

MHP Grup Başkanvekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret ederek basının önemine vurgu yaptı; Suriye ve 'Terörsüz Türkiye' sürecini değerlendirdiler.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 18:39
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 18:39
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette basının rolü vurgulandı

Akçay, hem TBMM hem de milletin gözü, kulağı olan ve haber alma hakkını tarafsız, ilkeli şekilde sürdüren çalışan gazetecilere şükranlarını sundu. Basının tarafsızlığı ve özgürlüğünün yasal çerçevede önem kazandığını ifade etti. Akçay, "Sosyal medya mecralarını dezenformasyon yapanların olduğunu dikkate aldığımızda sizlerin kurumsal bir yapı halinde haberleri gerçekleştirmeniz daha çok önem arz ediyor. Gazeteciliğin önemi azalmamıştır, daha da artmıştır" dedi.

Kılıç ise siyasetçiler için gazetecilerin vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Halkla aramızdaki diyaloğu sağlayan, haberin kaynağı olan sizler bizim için çok çok önemlisiniz. Bana göre hiç bitmeyecek olan meslek gazeteciliktir. Dünyada olaylar bu şekilde geliştikçe, gelişmeye devam ettikçe daha doğrusu insanın olduğu her yerde haber olacaktır" ifadelerini kullandı.

Suriye ve "Terörsüz Türkiye" süreci

Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Akçay, "Terörsüz Türkiye sürecine baktığımızda konunun Suriye’de düğümleneceği herkesin malumuydu. 10 Mart mutabakatına uyulmaması süreci bu duruma getirdiğini görüyoruz. 27 Şubat İmralı çağırısı aslında terör örgütünün bütün bileşenlerini kapsayan bir çağrıdır. Terörsüz Türkiye deyince sadece Türkiye içinde değil, bölgemizi de kapsayan bir politika, görüş olarak değerlendiriyoruz. Ancak PKK uzantısı SDG YPG uzantılarının da meseleyi duymazlıktan gelerek kendilerinin kapsamıyormuş gibi, oysa bütün dünyanın bildiği YPG, PYD, SDG bu PKK uzantısı. Biz farklıyız demeleri kabul edilebilir değil. Bölgede üçüncü ülkelerin başta İsrail olmak üzere bu terörsüz Türkiye sürecinin sabote etmeye yönelik gayretleri aynı zamanda Türkiye’yi hedef alan gayretler olarak değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kılıç, Terörsüz Türkiye'nin devlet politikası olduğunu kaydederek, "Bunun sonunda sadece Türkiye’de değil, bölgemizde de huzuru getirmek, terörü bitirmek amacıyla yola çıktık" ifadelerini kullandı.

