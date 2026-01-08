Bakan Bolat Londra'da JETCO 8. Dönem Toplantısına Katıldı: 16 Maddelik Eylem Planı İmzalandı

Bakan Bolat Londra'da JETCO 8. Dönem Toplantısına Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika ziyaretinin ardından geldiği İngiltere'de temaslarını sürdürerek Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) 8. Dönem Toplantısı'na katıldı. Toplantı, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi hedefiyle Londra'da gerçekleştirildi.

Toplantı ve İmzalar

Toplantı kapsamında, JETCO Protokolü'nün yanı sıra ikili iş birliğinin derinleşmesinde kilit rol oynayan 16 somut eylem maddesi içeren JETCO Eylem Planı ile Karşılıklı Tanıma Anlaşması imzalandı. İmzalar, taraflar arasında uygulama ve koordinasyonu hızlandırmayı amaçlıyor.

Bakan Bolat toplantıya ilişkin olarak şunları söyledi: "Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) 8. Dönem Toplantısını, Birleşik Krallık İş ve Ticaret İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Peter Kyle ile birlikte Londra’da gerçekleştirdik. JETCO Toplantısı kapsamında, JETCO Protokolü’nün yanı sıra, ikili iş birliğimizin gelişmesi ve derinleşmesinde kilit rol oynayan, 16 somut eylem maddesi içeren JETCO Eylem Planı ile Karşılıklı Tanıma Anlaşması’nı imzaladık"

Görüşmelerin Stratejik Önemi

Görüşmelerde, iki ülke arasında köklü ve çok yönlü ticari iş birliğinin yapı taşı olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA)'nın güncellenmesine yönelik önemli bir mesafe kaydedildi. Bu adım, ticaret ilişkilerinde yeni fırsatların önünü açmayı hedefliyor.

Bakan Bolat, toplantının ve imzalanan anlaşmaların etkisine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeyi kullandı: "Bu verimli görüşmenin ve imzalanan anlaşmaların, Türkiye-Birleşik Krallık ekonomik ortaklığını yeni bir dinamizmle ileriye taşıyacağına yürekten inanıyor; yapıcı diyalog ve stratejik ortaklığa dayalı güçlü bir gelecek inşa etme doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz"

Sonuç olarak, JETCO 8. Dönem Toplantısı'nda atılan adımlar, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin sistematik olarak ilerletilmesine yönelik somut ve takip edilebilir bir çerçeve sundu.

BAKAN BOLAT, JETCO 8’İNCİ DÖNEM TOPLANTISINA KATILDI