MHP'li Baki Ersoy: Yerel basına destek milletin sesine sahip çıkmaktır

TBMM Genel Kurulu'nda yerel basının önemi vurgulandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada yerel basının ayakta kalmasının önemine dikkat çekti.

Ersoy, konuşmasında özellikle Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan komisyon oranlarının düşürülmesinin gerekliliğine işaret etti ve bunun yerel medya için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

"TBMM Genel Kurulu Gazi Meclisimizde yaptığım konuşmada; özellikle de yerel basın mensuplarımız için hayati önem taşıyan; Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan komisyon oranlarının makul seviyelere çekilmesini, yerel basının ayakta kalabilmesi için önemli bir gereklilik olarak ifade ettim. Yerel basın; yalnızca haber veren bir mecra değil, demokrasinin temel taşıdır. Mahallenin, ilçenin, köyün sesidir. Vatandaşın derdini, talebini ve beklentisini görünür kılar. Yerel basının zayıflaması, toplumsal denetimin zayıflaması demektir. Yerel basını desteklemek ise milletin her ferdinin sesine sahip çıkmak anlamına gelir"

Ersoy'un sözleri, yerel basının demokratik işleyiş ve toplumsal denetim açısından taşıdığı rolü özetliyor; yerel mecraların güçlendirilmesinin kamuoyunun nabzını tutma açısından kritik olduğuna dikkat çekiyor.

