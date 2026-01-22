MHP'li Baki Ersoy: Yerel basına destek milletin sesine sahip çıkmaktır

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM'de yerel basının önemini vurgulayarak Basın İlan Kurumu oranlarının makul seviyelere çekilmesi gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 20:27
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 20:27
MHP'li Baki Ersoy: Yerel basına destek milletin sesine sahip çıkmaktır

MHP'li Baki Ersoy: Yerel basına destek milletin sesine sahip çıkmaktır

TBMM Genel Kurulu'nda yerel basının önemi vurgulandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada yerel basının ayakta kalmasının önemine dikkat çekti.

Ersoy, konuşmasında özellikle Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan komisyon oranlarının düşürülmesinin gerekliliğine işaret etti ve bunun yerel medya için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

"TBMM Genel Kurulu Gazi Meclisimizde yaptığım konuşmada; özellikle de yerel basın mensuplarımız için hayati önem taşıyan; Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan komisyon oranlarının makul seviyelere çekilmesini, yerel basının ayakta kalabilmesi için önemli bir gereklilik olarak ifade ettim. Yerel basın; yalnızca haber veren bir mecra değil, demokrasinin temel taşıdır. Mahallenin, ilçenin, köyün sesidir. Vatandaşın derdini, talebini ve beklentisini görünür kılar. Yerel basının zayıflaması, toplumsal denetimin zayıflaması demektir. Yerel basını desteklemek ise milletin her ferdinin sesine sahip çıkmak anlamına gelir"

Ersoy'un sözleri, yerel basının demokratik işleyiş ve toplumsal denetim açısından taşıdığı rolü özetliyor; yerel mecraların güçlendirilmesinin kamuoyunun nabzını tutma açısından kritik olduğuna dikkat çekiyor.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE (TBMM) YAPTIĞI KONUŞMADA YEREL BASINI DESTEKLEMENİN MİLLETİN HER FERDİNİN SESİNE SAHİP ÇIKMAK ANLAMINA GELDİĞİNİ SÖYLEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MHP'li Baki Ersoy: Bahçeli'nin Çağrısı Emeklilerin Beklentisini Karşılayacak
2
Shekerinska, Gafarova ile Bakü'de Görüştü: NATO-Azerbaycan İş Birliği Derinleşiyor
3
Bayraktaroğlu Brüksel'de: ABD Genelkurmay Başkanı Caine ile İkili Görüşme
4
Zelenskiy Davos'ta: "Avrupa şu an kaybolmuş" — Grönland uyarısı ve barış çağrısı
5
Cevdet Yılmaz Başkanlığında 2026 Eylem Planı İzleme Toplantısı — Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumarla Mücadele
6
Özgür Özel: CHP emeklilerine sahip çıkıyor — Asgari Ücret ve Sandık Çağrısı
7
Starmer: Trump'ın Tarife Tehdidinin Geri Çekilmesi Sağduyunun Yansıması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları