Shekerinska, Gafarova ile Bakü'de Görüştü: NATO-Azerbaycan İş Birliği Derinleşiyor

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Bakü'de Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile NATO-Azerbaycan siyasi, ekonomik ve enerji güvenliği konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 20:16
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 20:16
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşmede NATO-Azerbaycan ilişkilerinin siyasi, ekonomik, bölgesel ve uluslararası boyutları ele alındı.

Görüşmede vurgulanan ana başlıklar

Taraflar, Azerbaycan ile NATO arasındaki iş birliğinin 30 yılı aşkın bir geçmişe dayandığını hatırlatarak ittifakın uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında oynadığı rolü yüksek takdirle karşıladı. Mevcut, sürdürülebilir ve içerikli siyasi diyalogun önemi öne çıkarıldı.

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in NATO karargâhına yaptığı ziyaretler, eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in 2024 yılında Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyaret ve taraflar arasındaki düzenli temasların ortaklığa yeni bir dinamizm kazandırdığına dikkat çekildi.

Enerji güvenliği ve Orta Koridor

Toplantıda Azerbaycan’ın NATO’nun enerji güvenliğine sağladığı katkı öne çıkarıldı. Heyetler, Azerbaycan’ın halihazırda NATO üyesi olan 10 devlete ve 2 ortak ülkeye doğal gaz tedarik ettiğini hatırlatarak, enerji güvenliğinin ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçasına dönüştüğü bir dönemde bu desteğin özel önem taşıdığını vurguladı.

Meclis Başkanı Gafarova, Azerbaycan’ın Orta Koridor üzerindeki kritik transit rolüne değinerek bunun bölgesel istikrar ve iş birliğine sağladığı katkıyı değerlendirdi.

Barış süreci ve parlamentolar arası iş birliği

Gafarova, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine temas ederek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde Azerbaycan’ın egemenliğini yeniden tesis ettiğini ve bölgede yeni gerçeklikler oluşturduğunu belirtti. Ayrıca Washington Zirvesi sonrasında Ermenistan ile iş birliğinin ilerletilmesi yönünde ardışık ve pratik adımlar atıldığına dikkat çekildi.

Shekerinska ise NATO’nun Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiğini ve taraflar arasındaki yakın siyasi diyaloğu memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Shekerinska, bu ilişkilerin yeni Ortaklık Programı çerçevesinde daha da derinleşeceğine olan güvenini dile getirdi.

Görüşmenin devamında Milli Meclis ile NATO Parlamenter Asamblesi arasındaki ilişkilerin önemi vurgulanarak gelecekteki iş birliği perspektifleri ele alındı ve ortak çalışmanın sürdürüleceği mesajı verildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

