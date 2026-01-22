Zelenskiy Davos'ta: "Avrupa şu an kaybolmuş" — Grönland uyarısı ve barış çağrısı

Zelenskiy Davos'ta: "Avrupa şu an 'kaybolmuş' gibi duruyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında Davos'ta yaptığı konuşmada Avrupa'nın küresel kararlılık eksikliğini sert ifadelerle eleştirdi. Zelenskiy, Avrupa'nın parçalanmış bir görünüm sergilediğini ve ABD'nin odağının kaymasıyla birlikte özgürlüklerin korunmasında belirleyici adımlar atamadığını söyledi.

Davos'taki uyarı: Avrupa 'çiçek dürbünü' gibi

Zelenskiy, konuşmasında Avrupa'nın artık "gerçek bir küresel güç olmak yerine parçalanmış küçük ve orta güçlerden bir çiçek dürbününe benziyor" dedi. "Özellikle ABD’nin ilgisi başka başlıklara doğru yönelirken Avrupa... şu an 'kaybolmuş' gibi duruyor" değerlendirmesini paylaştı.

Grönland benzetmesi ve Avrupa'nın tepkisizliği

Avrupalı liderlerin Ukrayna konusundaki eylemsizliğini Grönland tartışmasına benzeten Zelenskiy, "Herkesin dikkati Grönland’a döndü... Görünüşe göre herkes ABD’nin bu konu hakkında sakinleşmesini ve meselenin kendi kendine geçmesini umuyor. Peki böyle olmazsa ne olacak?" diye sordu.

Zelenskiy, Avrupa'nın harekete geçme çağrılarına rağmen "Avrupa hala 'Grönland modunda' kalmaya devam ediyor. Belki bir gün birileri bir şeyler yapar" ifadelerini kullandı.

Güvenlik uyarısı: Üsler ya kurulur ya da ciddiye alınmazsınız

Arktik bölgesindeki savunma zayıflığına dikkat çeken Zelenskiy, Danimarka kontrolündeki Grönland'a ilişkin olarak, "Ya Avrupa üslerinin bölgeyi Rusya’yı ve Çin’den koruyacağını bildirirsiniz ve bu üsler kurulur ya da ciddiye alınmazsınız. Çünkü 40 asker hiçbir şeyi koruyamaz" dedi.

Zelenskiy, Avrupa ülkelerine Ukrayna'ya destek çağrısında bulunarak, "Ukrayna’nın bağımsızlığına ihtiyacınız var çünkü yarın bir gün yaşam şeklinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz" uyarısını yaptı.

"NATO üyesi olsaydık harekete geçebilirdik"

Rusya'ya ait savaş gemilerinin Grönland yakınlarında serbestçe dolaştığı uyarısında bulunan Zelenskiy, gemilerin batırılmasının Ukrayna'nın tecrübe ve silahlarıyla mümkün olduğunu belirtti. "Bu gemiler tıpkı Kırım yakınlarında batırıldıkları gibi Grönland yakınlarında da batırılabilirler. Eğer NATO üyesi olsaydık ve bizden istenseydi, harekete geçebilirdik. Orada nasıl savaşacağımızı biliyoruz" dedi.

BAE'de üçlü görüşme ve barış umutları

Zelenskiy, konuşmasının soru-cevap bölümünde yarından itibaren Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ABD, Ukrayna ve Rus yetkilileri arasında üçlü bir toplantı yapılacağını, bunun savaşın sona erdirilmesine yönelik yoğunlaşan barış görüşmelerinin bir işareti olduğunu söyledi. Toplantının 2 gün süreceğini bildirdi.

Trump görüşmesi ve diplomasi değerlendirmesi

Forum öncesi ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi "çok önemli" olarak nitelendiren Zelenskiy, temasların genel olarak iyi geçtiğini ve Trump'a teşekkürlerini iletti: "Herhangi bir liderle gerçekleştirdiğim her diyalogda ülkemin çıkarlarını savunmak zorundayım... bugün gayet pozitifti."

Barış görüşmelerinde "son aşama"

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandıracak belgelerin neredeyse hazır olduğunu belirterek, "Hem ABD hem de Ukrayna’dan ekipler bu savaşı sonlandırmak için neredeyse her gün çalışıyor... Rusya da bu savaşı bitirmek, bu saldırganlığı durdurmak için hazır olmalı" ifadelerini kullandı. Ukraynalı lider barış görüşmelerinin geldiği noktayı "son aşama" olarak nitelendirip, "Bu kısım çok zor" dedi.

