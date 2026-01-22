Ahmet Akın’dan Balıkesir’e Birleştirici Hamle: İlçe Başkanları Toplantısı

Başkan Ahmet Akın, Pamukçu Orhan Termal Otel’de düzenlenen ilk İlçe Belediye Başkanları toplantısında birlik, koordinasyon ve altyapı yatırımlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:59
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Pamukçu Orhan Termal Otel’de gerçekleştirilen ilk İlçe Belediye Başkanları koordinasyon toplantısında kent için birlik ve ortak akıl çağrısı yaptı.

Toplantının amacı ve katılımcılar

Toplantıya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile ilçe belediye başkanları katıldı. Akın, toplantının ilki olduğunu ve bundan sonra bu koordinasyon buluşmalarının sırayla her ilçede düzenleneceğini belirtti. Başkan Akın, Balıkesir’in belediye başkanlarıyla aynı masa etrafında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve bu toplantıların deneyim paylaşımı, öneri sunma ve ortak çalışma zemini olacağını söyledi.

Birlik vurgusu: 'Birlik olmazsa başarı olmaz'

Akın, konuşmasında Balıkesir’deki sosyal ve ekonomik önceliklere dikkat çekti; kent yoksulluğuyla mücadelede tarıma yönelik uygulamalara ağırlık verilmesi gerektiğini savundu. İlçe talepleri doğrultusunda Kent Lokantası ve Yakın Mutfakların açılacağını, belediye talebi gelmesi halinde ilgili ilçede uygulamaya geçileceğini aktardı. Akın, birlik ve aidiyet duygusunu güçlendirmenin önemini şu sözlerle özetledi: “Birlik olmazsa başarı elde edilemez. 20 ilçe, 3 bölge değil; tek vücut olmuş bir Balıkesir olmalı.”

Altyapı ve gelecek projeler

Büyükşehir Belediyesi'nin yeraltı ve yerüstü projelerine ilişkin bilgilendirme yapan Akın, Balıkesir’in en büyük sorununun altyapı olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediyesi olarak 552 bin 669 metre altyapı hattı imalat ve yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini aktardı ve 2026 yılında hayata geçirilecek projeler ile planlanan hedeflere değindi.

İş birliği ve ayrımcılığa karşı duruş

Akın, hizmet sunumunda siyasi ayrımcılığa izin vermeyeceklerini belirterek, ilçelerle tam koordinasyon içinde çalıştıklarını söyledi. Her ay düzenli olarak yapılacak toplantılarda ilçelerin sorunlarının masaya yatırılacağını ve çözüm odaklı hareket edileceğini vurguladı. Toplantıya katılan ilçe başkanları da bu buluşmaların sorunların ve taleplerin daha hızlı çözüme ulaşması açısından verimli olacağını ifade etti.

Balıkesir’in tanınırlığını artırma, kültürel buluşmalar, STK etkinlikleri ve iş dünyasının desteğiyle kaynaşmayı sağlama hedeflerinin önünde olduklarını belirten Akın, tek derdilerinin Balıkesir olduğunu dile getirdi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

