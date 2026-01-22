Cevdet Yılmaz Başkanlığında 2026 Eylem Planı İzleme Toplantısı: Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumarla Mücadele

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen 2026 Yılı Eylem Planı İzleme Toplantısınde, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı kapsamındaki gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Eylem Planı, 1 Kasım 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girmiş; yürürlüğe girmesinin ardından kurumlar arası koordinasyonla yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumarla mücadele çalışmaları devam etti.

Katılımcı Kurumlar

Toplantıya Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), SPK, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Varlık Fonu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İletişim Başkanlığı ve Yeşilay yetkilileri katıldı.

Eylem Planı'nın Öncelikleri

Eylem Planı, yedi öncelik alanı üzerine yapılandırıldı: elektronik haberleşmede ve sanal ortamda teknik tespit ve müdahale; finansal sistemde önleme, tespit ve denetim; kolluk ve adli kapasitenin güçlendirilmesi; cezai müeyyidelerin caydırıcılığı ve uygulamada etkinliğin artırılması; toplumsal farkındalık, eğitim ve bağımlılıkla mücadele; reklam ve tanıtım düzenlemeleri ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi. Toplantıda her bir alan özelinde kaydedilen ilerlemeler ele alındı.

Uygulanan Önlemler ve Elde Edilen Sonuçlar

Kullanıcılarla temas sağlayan tüm elektronik kanalları kapsayan çalışmalarda, 2006-2025 döneminde toplam 548 bin 420 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesine erişim engellendi. Yalnızca 2024 yılında 232 bin 899, 2025 yılında ise 84 bin 585 internet sitesinin erişimi engellendi; alan adları, yönlendirme linkleri ve mobil erişimler eş zamanlı takip edildi.

Sosyal medya platformları, mesajlaşma uygulamaları ve uygulama tabanlı yönlendirmelere ilişkin erişim engelleme kararları uygulandı; 2025 yılı itibarıyla 12 bin 548 sunucu ve bağlantı adresi devre dışı bırakıldı.

Finansal sistemin yasa dışı faaliyetlerin sürdürülebilirliğindeki rolüne dikkat çekilen toplantıda, bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık platformları yoğun denetimlere tabi tutuldu. Yasa dışı bahis gelirlerinin tespiti için çok sayıda hesapta detaylı işlem analizleri yapıldı; çok sayıda ödeme kuruluşu ve kripto varlık platformu hakkında adli süreç başlatıldı. Kripto varlık işlemlerine limit ve sınırlar getirildi, şüpheli finansal akışlar soruşturma kapsamına alındı ve tespit edilen işlemler adli mercilere bildirilerek el koyma süreçleri başlatıldı. Bu kapsamda 11 kuruluşun faaliyeti durduruldu, 4 kuruluşun faaliyet izni iptal edildi.

Toplumsal caydırıcılığı artırma hedefiyle 2025 yılında toplam 42 milyon 144 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verildi; sağlık ve sosyal hizmetler alanında 1 bin 861 eğitim ihtiyacı tespit edildi ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 27 bin 652 kişiye danışmanlık hizmeti sunuldu.

Uluslararası İş Birliği ve Hukuki Düzenlemeler

Uluslararası alanda kaynak ülkelerde önleme ve ortak tutum geliştirme amacıyla 43 yurt dışı misyonu aracılığıyla girişimlerde bulunuldu ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği süreçleri başlatıldı. Ayrıca, bahis ve kumar suçlarına yönelik caydırıcılığın artırılması için adli ve idari cezaların güçlendirilmesine yönelik teknik çalışmalar değerlendirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına ilave yetkiler verilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı; finansal kuruluşların yasa dışı işlemleri engellememesi hâlinde uygulanacak idari yaptırımların artırılması ve çeşitlendirilmesi hususu görüşüldü. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bahis ve kumar ile mücadele kapsamında ilave yetkiler verilmesi ve ilgili yasal düzenlemelere ilişkin hazırlıkların sürdürüleceği bildirildi.

Toplantıda, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'nın tüm kurumların iş birliğiyle ve bütüncül bir yaklaşımla uygulanmaya devam edeceği vurgulandı.

