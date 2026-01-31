Mihalgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na Gürhan Albayrak Katıldı

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın katılımıyla Mihalgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi; yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:44
Mihalgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Eskişehir teşkilatı Mihalgazi'de buluştu

Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından Mihalgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Programa AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve teşkilat mensupları katıldı; yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı sonrası Gürhan Albayrak, sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:

"Sakarya Vadisi’nin incisi, güzel ilçemiz Mihalgazi’deyiz.... Mihalgazi ilçemiz için ilk günkü heyecanımızla yola devam ediyoruz. Mihalgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantımızda; geçmişin tecrübesini, bugünün enerjisiyle birleştirdik ve davamızın emektarları ve teşkilatımızın kıymetli üyeleriyle bir araya geldik. Misafirperverlikleri için İlçe Başkanımız Ali Akkar’a, Belediye Başkanımız Zeynep Akgün’e ve heyecanları için kıymetli teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum"

Toplantıda yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve katılımcılara teşekkür edildi.

