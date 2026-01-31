Alkayış: Siyasi Partiler Demokrasimizin Vazgeçilmez Unsurları

AK Parti'li Mustafa Alkayış, Adıyaman'da siyasi parti il başkanlarını ziyaret ederek demokraside siyasi partilerin önemini vurguladı ve istişarelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:56
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:56
Alkayış: Siyasi Partiler Demokrasimizin Vazgeçilmez Unsurları

Alkayış: Siyasi Partiler Demokrasimizin Vazgeçilmez Unsurları

Ziyaret trafiği

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman temasları kapsamında il başkanlıklarını ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.

Alkayış, Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir ve Büyük Birlik Partisi Adıyaman İl Başkanı Basri Atçı ile görüştü.

Ziyaretlerde Alkayış’a; AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ünsal ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Alkayış'ın mesajı

"Siyasi partiler, halk iradesinin siyasal sisteme yansıdığı; farklı düşüncelerin, görüşlerin ve yaklaşımların temsil edildiği demokrasimizin temel unsurlarıdır. Bu yönüyle siyasi partiler birbirlerinin düşmanı değil, millete hizmet yarışında rakibidir. Siyasi rekabet; ayrıştıran bir dil üzerinden değil, hizmeti ve çözümü esas alan bir anlayışla yürütülmelidir. Adıyaman’ımız; iyi günde de zor günde de bir araya gelmeyi bilen, kardeşlik hukukunu güçlü şekilde yaşatan müstesna şehirlerimizden biridir"

İstişare ve beklenti

Gerçekleştirilen ziyaretlerde il başkanları ve teşkilat mensuplarının görüş, talep ve değerlendirmelerini dikkatle dinlediklerini belirten Alkayış, "Karşılıklı istişare anlayışıyla hem yürüttüğümüz çalışmaları paylaştık hem de yapıcı eleştiri ve önerileri değerlendirme imkanı bulduk. Bu temasların Adıyaman’ımıza, demokrasimize ve toplumsal birlikteliğimize katkı sunmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

AK PARTİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI VE ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ALKAYIŞ, ADIYAMAN TEMASLARI...

AK PARTİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI VE ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ALKAYIŞ, ADIYAMAN TEMASLARI KAPSAMINDA SİYASİ PARTİ İL BAŞKANLIKLARINI ZİYARET EDEREK DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

AK PARTİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI VE ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ALKAYIŞ, ADIYAMAN TEMASLARI...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi Kabul Etti
2
Alkayış: Siyasi Partiler Demokrasimizin Vazgeçilmez Unsurları
3
Mihalgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na Gürhan Albayrak Katıldı
4
ABD'den İran’ın Hürmüz Boğazı Tatbikatına Uyarı: 'Güvensiz Eylemler Tolere Edilmeyecektir'
5
Trump: "İran'la Anlaşma Tarihini Sadece Onlar Biliyor"
6
Özgür Özel’den Fatih Erbakan’a Ziyaret: Emekli, Asgari Ücret ve Paylaşım Adaleti
7
Halit Doğan'ın Memnuniyeti yüzde 62,3 — Samsun'da Hizmet Algısı Yükseliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları