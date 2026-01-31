Bakan Yılmaz Tunç: Minguzzi cinayetine karşı 'topyekûn mücadele' çağrısı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Minguzzi cinayetiyle ilgili olarak "Her alanda topyekûn mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:51
Adalet Bakanı gazetecilerin sorularını yanıtladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının yönelttiği soruları cevapladı.

Bakan Tunç, "(Minguzzi cinayeti) Her alanda topyekûn mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanarak olaya ilişkin yaklaşımın kapsamlı olması gerektiğini vurguladı.

Tunç'un açıklaması, konuya ilişkin titiz ve çok yönlü bir çalışmanın gerekliliğine yaptığı vurgu olarak öne çıktı.

