Bakan Yılmaz Tunç: Minguzzi cinayetine karşı 'topyekûn mücadele' çağrısı

Adalet Bakanı gazetecilerin sorularını yanıtladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının yönelttiği soruları cevapladı.

Bakan Tunç, "(Minguzzi cinayeti) Her alanda topyekûn mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanarak olaya ilişkin yaklaşımın kapsamlı olması gerektiğini vurguladı.

Tunç'un açıklaması, konuya ilişkin titiz ve çok yönlü bir çalışmanın gerekliliğine yaptığı vurgu olarak öne çıktı.

