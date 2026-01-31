Pezeşkiyan: Trump İran’da huzursuzluk çıkarmak istedi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran’da Ruhullah Humeyni’nin anıt mezarını ziyaretinde, ABD, İsrail ve bazı Avrupa ülkelerini İran’daki protestoları istismar ederek halk arasında kargaşa ve çatışma çıkarmakla suçladı.

Pezeşkiyan, protestoların sosyal bir hareket olmanın ötesine taşındığını belirterek, “Halkı sokaklara çıkardılar ve kendi ifadelerine göre, bu ülkeyi parçalamak, halk arasında çatışma ve nefret tohumları ekmek istediler. Trump, İran’da huzursuzluk çıkarmak istedi” dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, ABD, İsrail ve Avrupa liderlerinin provokasyon girişimleri doğrultusunda kaynak sağlayarak masum kişileri harekete dahil etmeye çalıştığını söyledi ve bu tür girişimlere karşı teyakkuz halinde olunacağını vurguladı.

Adalet hedefimizdir

Pezeşkiyan, yetkililere çağrıda bulunarak protestoları provoke etmeye çalışanların çabalarını boşa çıkarmak için temkinli davranılması gerektiğini belirtti. “Adalet hedefimizdir” diyerek, halka egemenliği vermek ve yönetimde söz sahibi yapmanın önemine işaret etti.

Pezeşkiyan, barışçıl protestocuların dinlenmesi gerektiğini, otoriteyle doğrudan emir vermekten kaçınılması gerektiğini ve adalet ile hakkaniyet temelinde işleyen bir yönetimin hiçbir gücün önünde duramayacağını ifade etti. “Adalet yolundan sapmadan, içeriden ve dışarıdan İran halkının üzerine pusuda bekleyen herkese karşı bir engel olacağız” sözleriyle kararlılığını dile getirdi.

Trump: "Anlaşma yapmazsak, ne olacağını göreceğiz"

Pezeşkiyan’ın açıklamaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin yüksek olduğu bir döneme denk geldi. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran’a doğru “büyük bir filonun yolda olduğunu” yineleyerek İran’ın anlaşma masasına oturmak istediğini öne sürdü.

Trump, askeri hareketliliğin tercih olmadığını ancak gerekli görülmesi halinde kullanılabileceğini belirterek, “Umarım bir anlaşma yaparız. Bu iyi olur. Anlaşma yapmazsak, ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkililer ise herhangi bir ABD saldırısına “hızlı ve kapsamlı” bir yanıt verileceğini belirtti; Tahran yönetiminin yalnızca “adil, dengeli ve zorlayıcı olmayan şartlar” altında müzakereye açık olduğunu vurguladılar.

