Samsun'da 'Ev Sahibi Türkiye' Kura Çekimi: Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Samsun'da düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" Kura Çekim Törenine katıldı. Tören, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi.

Samsun yatırımları ve konut dağılımı

Bakan Kurum, konuşmasında şehirdeki yatırımları anlatarak, "Bugüne kadar Samsun’da TOKİ’miz eliyle yaklaşık 66 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 15 binden fazla konutu şehrimize kazandırdık." dedi. Ayrıca Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Samsun’a kazandırılacak 6 bin 397 konutun kuralarının çekildiğini bildirdi ve konut dağılımını şöyle açıkladı:

3 bin 750 Samsun merkezde, 150 Alaçam’da, 100 Asarcık’ta, 120 Ayvacık’ta, 500 Bafra’da, 300 Çarşamba’da, 140 Havza’da, 150 Kavak’ta, 142 Ladik’te, 125 19 Mayıs’ta, 120 Salıpazarı’nda, 300 Terme’de, 450 Vezirköprü’de ve 50 Yakakent’te inşa edileceği belirtildi. Kurum, projelerin şehrin tüm ilçelerini kapsayan adil ve dengeli bir planlamayla yapılacağını vurguladı.

Bakan Kurum, sosyal hayatı canlandırmak amacıyla 500 mahalle konağı inşa edileceğini de ifade ederek, "Ev Sahibi Türkiye hedefimiz doğrultusunda, Allah’ın izniyle hiçbir vatandaşımızı geride bırakmıyoruz" dedi.

'Asrın İnşa' vurgusu ve muhalefete eleştiriler

Kurum, konuşmasında 6 Şubat 2023 depremi ve sonrasındaki çalışmalara da değinerek, Türkiye'nin afet sonrası yürüttüğü yeniden inşa sürecini anlattı. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların hızına dikkat çekip, yapılan konut, altyapı ve sosyal donatı yatırımlarını örneklerle aktardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine yanıt veren Bakan Kurum, muhalefetin kentsel dönüşüm ve deprem sonrası çalışmaları karaladığını söyledi. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çek senet işlerini siz iyi bilirsiniz Özgür Bey. Baklava kutularını da siz iyi bilirsiniz".

Kurum, projelerin faizsiz, sabit fiyatla ve vatandaşları zorlamadan sunulacağını belirterek muhalefetin iddialarını reddetti ve çalışmaların millete dönük olduğunu vurguladı.

Programa katılımlar

Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

