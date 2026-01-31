ABD'den İran’ın Hürmüz Boğazı Tatbikatına Uyarı: 'Güvensiz Eylemler Tolere Edilmeyecektir'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) yarın başlaması beklenen ve canlı mühimmat kullanılabileceği öngörülen iki günlük deniz tatbikatına ilişkin yazılı bir uyarı yayımladı.

CENTCOM açıklamasında, tatbikatın güvenli ve profesyonel bir şekilde yürütülmesi ve uluslararası deniz trafiği için seyrüsefer özgürlüğüne yönelik gereksiz risklerden kaçınılması çağrısı yapıldı. Metinde, Hürmüz Boğazı’nın bölgesel ekonomik refahı destekleyen hayati bir ticaret koridoru olduğuna dikkat çekilerek, her gün yaklaşık 100 ticari gemiin bu dar boğazdan geçtiği hatırlatıldı.

CENTCOM, ABD kuvvetlerinin İran’ın uluslararası hava sahası ve sularda profesyonel şekilde faaliyet gösterme hakkını kabul ettiğini belirtti. Ancak açıklamada şu uyarı net bir şekilde yer aldı: "Uçuş operasyonları yürüten ABD gemileri yakınlarında uçuş yapılması, niyetlerin belirsiz olduğu durumlarda ABD askeri unsurları üzerinde alçak irtifa veya silahlı uçuş gerçekleştirilmesi, gemilere yüksek hızlı botlarla yaklaşılması ya da ABD kuvvetlerine silah doğrultulması gibi güvensiz eylemler tolere edilmeyecektir".

Açıklamada ayrıca, DMO’ya "profesyonel tutum sergileme" çağrısında bulunulurken, "ABD ordusu, dünyanın en iyi eğitimli ve en ölümcül gücüne sahiptir ve en yüksek profesyonellik standartlarıyla faaliyet göstermeye ve uluslararası normlara uymaya devam edecektir. İran’ın DMO’su da de aynı şekilde hareket etmelidir" ifadelerine yer verildi.

ABD Kuvvetlerinin Güvenliği ve Bölgedeki Varlık

CENTCOM, Orta Doğu’da görev yapan ABD personelinin, savaş gemilerinin ve hava araçlarının güvenliğini sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Kurum, bölgedeki faaliyetler sırasında yaşanabilecek her türlü güvensiz ve profesyonellikten uzak davranışın çarpışma, gerilimin tırmanması ve istikrarsızlık riskini artırdığını belirtti.

Separat bir açıklamada CENTCOM, bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisinden kalkış yapan bir F-18E Super Hornet savaş uçağının fotoğrafını paylaşarak, söz konusu uçağın rutin uçuş operasyonları kapsamında güverteden havalandığını bildirdi. Açıklamada, "Abraham Lincoln, Orta Doğu bölgesinde güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla görev yapmaktadır" ifadesi kullanıldı.

