Milli Dayanışma Komisyonu Yazım Ekibi İkinci Kez Toplandı

Ortak rapor bu ay hazırlanıp yayımlanması hedefleniyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması amacıyla ikinci kez bir araya geldi. Toplantıda raporun hızlıca tamamlanması ve yayımlanması planları değerlendirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, rapor yazım sürecine ilişkin yol haritasını paylaşarak, "Genel olarak konuşuruz, başlıkları tespit ederiz, önümüzdeki günlerde yazımı başlar. Raporu da bu ay içinde çıkartırız" dedi.

Yıldız, infaz düzenlemesini de hatırlatarak, "İnfaz Kanunu çıkarırsak infaz düzenlemesi de içinde olur. Anayasa’da eşitlik ilkesine uygun bir yasa çıkartırız" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise ortak raporun ocak ayı içinde çıkıp çıkmayacağına ilişkin soruya, "Birlikte değerlendireceğiz. Partiler arasında zaman sorunu çıkacağı kanaatinde değilim. Herkes yapıcı, üstüne düşeni yapma konusunda samimi davranıyor" yanıtını verdi.

Yazım ekibi, başlıkların tespiti, içerik dağılımı ve yazım takviminin netleştirilmesiyle önümüzdeki günlerde rapor çalışmalarına başlayacak ve ortak raporun kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yazım ekibi ortak rapor için ikinci kez bir araya geldi