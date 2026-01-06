Milli Dayanışma Komisyonu Yazım Ekibi İkinci Kez Toplandı

Yazım ekibi ikinci kez toplandı; ortak raporun bu ay çıkarılması hedefleniyor. Yıldız infaz düzenlemesine vurgu yaptı, Emir sürecin uyumlu ilerlediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:14
Ortak rapor bu ay hazırlanıp yayımlanması hedefleniyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması amacıyla ikinci kez bir araya geldi. Toplantıda raporun hızlıca tamamlanması ve yayımlanması planları değerlendirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, rapor yazım sürecine ilişkin yol haritasını paylaşarak, "Genel olarak konuşuruz, başlıkları tespit ederiz, önümüzdeki günlerde yazımı başlar. Raporu da bu ay içinde çıkartırız" dedi.

Yıldız, infaz düzenlemesini de hatırlatarak, "İnfaz Kanunu çıkarırsak infaz düzenlemesi de içinde olur. Anayasa’da eşitlik ilkesine uygun bir yasa çıkartırız" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise ortak raporun ocak ayı içinde çıkıp çıkmayacağına ilişkin soruya, "Birlikte değerlendireceğiz. Partiler arasında zaman sorunu çıkacağı kanaatinde değilim. Herkes yapıcı, üstüne düşeni yapma konusunda samimi davranıyor" yanıtını verdi.

Yazım ekibi, başlıkların tespiti, içerik dağılımı ve yazım takviminin netleştirilmesiyle önümüzdeki günlerde rapor çalışmalarına başlayacak ve ortak raporun kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

