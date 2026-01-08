KKTC İçişleri Bakanı Oğuz: 17 yaşındaki gencin Lefkoşa galerisi saldırısı ülkeyi infiale sürükledi

KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'tan Lefkoşa saldırısı açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 6 Ocak'ta başkent Lefkoşa'da bir otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Oğuz, olayda 2 vatandaşın yaralandığını ve olayın ülke genelinde huzursuzluk yarattığını belirtti.

Olayın toplumsal etkisi

Bakan Oğuz, zanlının 17 yaşında olmasının toplumda derin üzüntü doğurduğunu vurgulayarak, 'Gençlerin, özellikle geçtiğimiz gün gelen 17 yaşındaki gencin yaptığı olay ülkede infiale neden oldu' dedi. Oğuz, 17 yaşındaki bir gencin bu tür olaylarda kullanılmasının hem infiale yol açtığını hem de algı açısından doğru olmadığını ifade etti.

Oğuz, saldırının niteliğine dikkat çekerek 'İlk defa aslında bir cana kast olayı olmuş oldu. Bu tabii ki bütün ülkede huzursuzluğa yol açtı' sözlerine yer verdi.

Organize suçlarla mücadele ve soruşturmalar

Bakan, yurt dışı kaynaklı suç örgütlerinin KKTC'deki iş insanlarına ve özellikle son dönemde otomobil galerilerine yönelik tehdit ve şantajlarından haberdar olduklarını belirtti. Oğuz, 'Yaklaşık son bir yıl içerisinde ülkemize maalesef yurt dışı kaynaklı belli suç örgütlerinin iş insanlarımıza, iş çevrelerine ve son aylarda da özellikle otomobil galerilerine yönelik yapmış olduğu tehditler, şantajlardan haberimiz var' diye konuştu.

Oğuz ayrıca soruşturmaların durumuna ilişkin, 'Bugüne kadar yapılan tehditler ve gelişen olayların hepsi aydınlanmış durumdadır. Bu tip olaylarla ilgili aydınlanmamış tek bir dosyamız yoktur' ifadelerini kullandı. Bakanın paylaştığı rakamlara göre iş insanlarına yönelik organize 8 olay aydınlatıldı ve bu kapsamda 14 zanlı tutuklandı; otomobil galerilerine yönelik 4 olayda ise toplam 15 zanlı yakalandı.

Türkiye ile güvenlik işbirliği

Oğuz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz arasındaki görüşmelere değinerek, İçişleri Bakanlığı'nda Polis Genel Müdürlüğü yetkilileriyle koordinasyon sağlandığını belirtti. Bakan, 'Gelen tehditler gerçekten huzuru kaçırıcı, ülke güvenliğini tehdit edici boyuttaydı' dedi ve Türkiye ile emniyet birimleri arasında anbean bilgi paylaşımı yapıldığını vurguladı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin son bir ay içinde KKTC'yi iki kez ziyaret ettiğini ve yüz tanıma kameralarının kurulumu konusunda mutabakata varıldığını söyledi.

Güvenlik önlemleri ve sınır kontrolleri

Ülkeye giriş-çıkış denetimlerinin sıkılaştırıldığını aktaran Oğuz, 2025 yılında 5 bin 230 kişinin KKTC'ye girişine izin verilmediğini açıkladı. Bakan, 18-30 yaş arası yolculara yönelik ayrı risk değerlendirmesi yapıldığını ve geliş amacını ispat edemeyen kişilerin 'kabul edilemez yolcu' kapsamına alındığını kaydetti.

Oğuz, ülkeye silah girişlerinin tırlarla yapıldığına dair tespitler olduğunu bildirerek Girne Limanı'nda x-ray sisteminin devreye alınacağını açıkladı: 'Maliye Bakanlığı ve Gümrük Dairesi önümüzdeki bir iki hafta içerisinde Girne Limanı'nda x-ray cihazını faaliyete geçirecek.'

Kararlı mesaj

Bakan, KKTC'nin çetelere ve organize suç örgütlerine geçit vermeyeceğini vurgulayarak, 'KKTC, çetelere, organize suç örgütlerine geçit vermeyecek. Burada bir devlet vardır, bir irade vardır, bir yönetim vardır' dedi ve Türkiye'nin desteğinin süreceğini belirtti.

Hukuk ve cezalandırma konusuna da değinen Oğuz, silahlı saldırı suçlarıyla ilgili algıların doğru olmadığını belirterek, 'Bir kurşunlama olayında 8,5 yıl, başka bir olayda 10 yıl hapis cezası verilmiştir. Bu suçların cezası 8 yıldan başlayıp 15 yıla kadar çıkabilmektedir' ifadelerini kullandı.

Açıklamasını halka güvence vererek tamamlayan Oğuz, 'Biz halkımıza müsterih olsun diyoruz. KKTC etkin olarak güvenli bir ülkedir ve bu güvenliği korumaya devam edeceğiz' dedi.

