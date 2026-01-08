Hamamcı'nın Ankara Ziyareti: Manda Çiftliği ve TOKİ Süreci Hızlanıyor

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:04
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:04
İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçeye yeni projeler kazandırmak amacıyla Ankara'da resmi temaslarda bulundu. Başkan Hamamcı ziyaretlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde projelerin son aşamaları ve uygulama süreçleri hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Manda Çiftliği projesi son aşamada

Başkan Hamamcı'nın ziyaretlerinin ilk durağı Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Eskişehir’in İnönü İlçesi için önem taşıyan Manda Çiftliği projesinin ilk etabı tamamlanmış durumda. Hamamcı, projenin son etap çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile bir araya geldi.

Görüşmede ayrıca Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kapsamındaki 1’nci aşama ve projenin son aşamasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Hamamcı, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada: "En yakın zamanda Manda Çiftliği Projemizi kazandırıp manda yetiştiriciliğini ve sürdürülebilirliğini arttırarak ilçemiz ekonomisine daha da katkı sağlayacağız" dedi.

TOKİ konutlarında süreç hızlandırılıyor

Hamamcı'nın ikinci durağı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Burada Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile bir araya gelerek İnönü halkının taleplerini iletti ve ilçeye ait projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda özellikle İnönü’de yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının vatandaşlara teslimat sürecinin hızlandırılması talebi öne çıktı. Hamamcı, sürecin hızlanmasıyla ilgili destek beklentilerini iletti ve teslimat takviminin öne çekilmesi için gereken adımların atılmasını talep etti.

Hamamcı'nın Ankara temasları, hem tarımsal üretimi güçlendirmeyi hedefleyen projeler hem de konut teslim süreçlerinin çözümü açısından önemli adımlar içeriyor. İlçe halkının beklentilerini karşılamak üzere yürütülen görüşmelerin sonuçları takip edilecek.

