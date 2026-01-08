Muhtarlar TBMM'de Engellilerin Sorunlarını Anlattı

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu komisyon toplantısında yerel sorun ve çözüm önerilerini paylaştı

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu yetkilileri, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplantısına katıldı. Muhtarlar, ilk kez bir araştırma komisyonu çalışmasına dahil olduklarını belirterek engelli bireylerin yerelde yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini komisyon üyeleriyle paylaştı.

Toplantıda engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar, ihtiyaçlar ve yerel çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı. İlk kez komisyonda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, komisyon başkanı AK Parti İzmir Milletvekili ve Komisyon Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve komisyon üyelerine teşekkür etti.

Toplantı sonrası açıklama yapan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, muhtarların engellilik alanındaki çalışmalarının kritik rolüne dikkat çekti. Kasapoğlu, toplantıda şunları söyledi: "Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile engelli bireylerimizin yerelde yaşadığı sorunları birlikte not ettik".

Kasapoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Engellilik alanında yerel düzeyde yapılacak küçük ama doğru dokunuşlar, büyük sonuçlar doğurabilir. Her zaman söylediğimiz gibi engelli bireylerimizin sorunları sadece Ankara’daki toplantı salonlarında değil, sahada görülür ve çözüm yine oradan gelecek önerilerde ve analizlerdedir. Bir mahallede kimin yardıma ihtiyacı olduğunu, hangi kapının ardından sessiz bir çığlık yükseldiğini en iyi muhtarlarımız bilir. Onlar sadece birer yönetici değil, mahallenin ağabeyi, ablası ve dert ortağıdır. İşte bugün mahallelerimizin vicdanı muhtarlarımızla komisyon toplantımızda bir araya geldik. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile engelli bireylerimizin yerelde yaşadığı sorunları birlikte not ettik. Bugün bir kez daha gördük ki sahanın tozunu yutan, her bir engelli bireyimizin ismini ve ihtiyacını kalbine kazıyan, onların nefesine ses olabilmek için didinen muhtarlarımız, bizim en önemli paydaşlarımızdandır. Muhtarlarımızın feraseti ve saha tecrübesi, 2026 raporumuzun uygulama gücüne güç katacak. Elbette onların desteği sorunların tespiti ile noktalanmıyor. Mahalle düzeyinde engelli nüfusunun en sağlıklı bir şekilde tutulmasına yardımcı olmak, yüce Meclisimizde alınan kararların sokaktaki yansımasının ve uygulamasının denetlenmesi, vatandaş ile kurumlar arasındaki köprülerin en hızlı şekilde kurulması yine muhtarlarımızın desteği ile daha etkili şekilde gerçekleşecektir. Bu vesileyle bugün misafirimiz olan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta’ya ve devletin şefkatli elini her mahalleye ulaştıran muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Yerelde engel tanımayan bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz".

Kasapoğlu'nun vurguladığı üzere, muhtarların saha bilgisi ve gözlemi, engelli politikalarının şekillenmesinde önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor. Muhtarların gözlemleri ve önerileri, TBMM gündemindeki uygulamaların sokaktaki etkisini artırmaya dönük somut adımlar için temel teşkil ediyor.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU İLE BİR ARAYA GELEN TÜRKİYE MUHTARLAR KONFEDERASYONU, ENGELLİ BİREYLERİN YERELDE YAŞADIĞI SORUNLARI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIRKEN, ÖNCEKİ DÖNEM GENÇLİK VE SPOR BAKANI, AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ VE TBMM ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU MUHTARLARIN SAHADAKİ ROLÜNÜN ÇÖZÜM ÜRETMEDE VAZGEÇİLMEZ OLDUĞUNU VURGULADI.