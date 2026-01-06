Murat Cahid Cıngı: 2026'da Kayseri'yi Mecliste Daha Etkin Temsil Edeceğiz

AK Parti'li Murat Cahid Cıngı, 2025 TBMM faaliyetlerini açıkladı: 5 kürsü konuşması, 187 dakika söz; 2026'da Kayseri'yi Meclis'te daha etkin temsil edeceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:44
2025 TBMM faaliyetleri raporu

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, sosyal medya paylaşımıyla 2025 yılı Meclis faaliyetlerini açıkladı.

Paylaşımında, yapılan konuşma sayıları, süreler ve sık kullanılan ifadeler detaylı şekilde yer aldı.

"2025 yılı içerisinde TBMM Genel Kurulu’nda 5 kez kürsüden konuşma yapıp ülke ve şehrimizle alakalı konuları aktardık. Toplamda 45 dakikalık kısmı Meclis Genel Kurulu’nda olmak üzere 187 dakika söz aldık. Bu konuşmalarda sarf ettiğimiz toplam 14 bin 623 kelime içerisinde 198 kez Kayseri, 102 kez Erciyes, 114 kez mesleki eğitim ifadelerini kullandık. 2026 yılında da Allah’ın inayeti ve hemşehrilerimizin desteğiyle halkımıza daha fazla layık olmak, Kayserimizi Meclis’te daha etkin temsil etmek ve memleket meselelerinin çözümünde daha aktif olmak için azami gayreti göstereceğiz"

Paylaşımdaki rakamlar ve vurgulanan temalar, Kayseri ile ilgili çalışmaların Meclis gündeminde öncelikli kaldığını ortaya koydu. Cıngı, 2026 için de aktif bir Meclis çalışması taahhüdünde bulundu.

