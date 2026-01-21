Ermenistan Cumhurbaşkanı Khachaturyan'dan Türkiye ve Azerbaycan'a 'Kalıcı Barış' Mesajı

Vahagn Khachaturyan, WEF panelinde Türkiye ve Azerbaycan ile diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik siyasi irade olduğunu ve bunun kalıcı barış olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:36
WEF panelinde Güney Kafkasya'da barış ve ekonomik iş birliği vurgusu

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada bölgesel barış ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Khachaturyan, "Avrasya Ekonomik Kimliğinin Belirlenmesi" başlıklı panele katılarak Güney Kafkasya ülkelerinin ekonomik kalkınması için bölgede barış ve istikrar sağlanmasının, Doğu-Batı ekseninde normalleşmenin güvence altına alınmasının ve ekonomik serbest iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Khachaturyan, barış sürecine ilişkin olarak şunları söyledi: "Barış konusunda, Türkiye ve Azerbaycan ile diplomatik ilişkilerin kurulması yönünde siyasi irade ve karar mevcut. Bu geçici değil, kalıcı bir barıştır". Ayrıca halkları sürece dahil etme niyetine de işaret etti ve gelecek için iyimserlik mesajı verdi.

Khachaturyan, barışçıl ve istikrarlı bir Güney Kafkasya'nın Avrupa ile Asya arasında önemli bir merkez haline gelerek çok katmanlı ekonomik kalkınma fırsatları oluşturabileceğini belirtti.

