Mustafa Fırat Taşolar Iğdır Valiliğine Atandı

Resmî Gazete'nin 33130 sayılı kararnameyle Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar Iğdır Valiliğine atandı; kararnamede 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi başmüfettiş oldu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:19
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:19
Resmî Gazete'nin bugün yayımlanan 33130 sayılı kararname ile Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Valiliğine atandı.

Atama Kararnamesinin Detayları

Resmî Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi 'vali-mülkiye başmüfettişliği' görevine getirildi.

Bu çerçevede Çankırı’nın başarılı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Valiliğine atandı. Atama kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından Taşolar’ın yeni görevine yakın zamanda başlaması bekleniyor.

