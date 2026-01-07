Mustafa Fırat Taşolar Iğdır Valiliğine Atandı
Resmî Gazete'nin bugün yayımlanan 33130 sayılı kararname ile Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Valiliğine atandı.
Atama Kararnamesinin Detayları
Resmî Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi 'vali-mülkiye başmüfettişliği' görevine getirildi.
Bu çerçevede Çankırı’nın başarılı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Valiliğine atandı. Atama kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından Taşolar’ın yeni görevine yakın zamanda başlaması bekleniyor.
