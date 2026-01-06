Mustafa İşeri'den Gazeteciler Günü Öncesi Yerel Basına Çağrı

Yerel basının önemi, sorunları ve çözüm önerileri

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, yaklaşan 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel basının yaşadığı sorunlara ve geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yerel basının yaşadığı kentin sesi olmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal hafızayı oluşturan ve yerel kültür ile değerleri yaşatan yapılar olduğunu vurgulayan İşeri, bu mecraların korunmasının demokratik toplumlar için zorunlu olduğunu söyledi.

"Ne yazık ki günümüzde yerel basın, ekonomik zorluklar ve kaygılar başta olmak üzere çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Artan maliyetler, azalan resmi ilan ve reklam gelirleri, dijitalleşmeye uyum noktasında yaşanan maddi yetersizlikler, nitelikli insan kaynağı eksikliği ve mesleki güvencesizlik, yerel basını her geçen gün daha da zor durumda bırakıyor. Bu koşullar, yalnızca basın emekçilerini değil, kamuoyunun haber alma hakkını da doğrudan tehdit ettiğini de unutmayalım. Bununla birlikte dijital dönüşüm ve destek mekanizmalarıyla yerel basın için önemli bir fırsata da dönüşebilir. Günümüzde yerel basının daha geniş kitlelere sesini duyurması, dijital yayıncılık, sosyal medya ve yeni iletişim teknolojileriyle olur. Ancak bu dönüşümün sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için yerel basının kurumsal olarak desteklenmesi, eğitim programlarıyla güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturulması gerektiğini de unutmayalım. Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti olarak, yerel basının yaşatılmasının demokratik toplumların geleceği açısından zorunlu olduğuna inanıyoruz. İlgili kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektörü yerel basına sahip çıkmaya, yapıcı iş birlikleri geliştirmeye davet ediyoruz. Yerel basın güçlenirse, toplum da güçlenecektir. Çünkü yerel basının zayıflaması, insanların ve kentlerin sesinin kısılmasının yanında, kamuoyunun da tek yönlü bilgiye mahkum edilmesi anlamına gelir. Bu tablo sürdürülebilir değildir. Bu vesileyle, kısıtlı ve zor şartlar altında mesleğini onurla sürdüren tüm yerel basın emekçilerine gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, yerel basının özgür, bağımsız ve güçlü bir şekilde geleceğe taşınacağına olan inancımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi.

İşeri, ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü yerel basına sahip çıkmaya çağırdı ve yerel basının güçlenmesinin toplumun güçlenmesi anlamına geldiğini vurguladı.

