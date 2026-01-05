DOLAR
Mehmet Köse: Chery ve MKE yatırımlarında gerileme yok, süreç devam ediyor

Mehmet Köse, Chery ve MKE yatırımlarında gerileme olmadığını, Chery sözleşme aşamasında olduğunu ve MKE için 2 milyar+ yatırım hedeflendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:05
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:05
AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da düzenlediği basın toplantısında Chery ve Makine Kimya Endüstrisi (MKE) yatırımlarında herhangi bir gerileme olmadığını, tüm süreçlerin planlandığı şekilde sürdüğünü belirtti.

Chery sözleşme aşamasında

Köse, elektrikli otomobil firmasının da Türkiye’de yatırım çalışmaları yürütmeye devam ettiğini ifade ederek şunları aktardı:

Çin Devleti’nin ekonomi alanında farklı bir modeli bulunmaktadır. Bu modelde hem devletin hâkim olduğu unsurlar hem de özel işletmeler yer almaktadır. Bunlardan biri BYD’dir. BYD tamamen özel bir şirkettir ve hissedarları karı-kocadır. Chery ise bütünüyle Çin’in mülkiyetinde olan, devlete ait bir kuruluştur. Çin’in bu iki elektrikli otomobil şirketi Türkiye’de yatırım çalışmalarını yürütmüştür. BYD, Manisa’da yatırım değerlendirmesi yapmıştır. Chery ise Samsun’da tüm altyapı çalışmalarını tamamlamıştır. Şu anda sadece sözleşme aşaması beklenmektedir. Çin ile ülkemiz arasında bu yatırım sözleşmelerinin hayata geçirilmesi bakımından süreç devam etmektedir. Yatırımla ilgili ekonomik şartlar, yatırımın yeri ve gerekli diğer görüşmeler açısından herhangi bir gerileme söz konusu değildir

MKE yatırımı ve kampüs planı

Makine Kimya Endüstrisi’nin (MKE) Samsun için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Köse, MKE’nin Samsun’da bir kampüs oluşturduğunu ve kenti en önemli merkezlerinden biri haline getireceğini söyledi. Bu kapsamda 5 fabrikanın planlandığını ifade eden Köse, "2 milyar lirayı aşkın yatırım bütçesinin kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor" diye konuştu.

Tekkeköy Belediyesi maaş sorunu

Tekkeköy Belediyesi’ndeki maaş sorununa da değinen Köse, belediyedeki mali tablonun iyileştirildiğini belirtti. Köse, Tekkeköy Belediyesi’nde 6 aylık maaş olayı düzelttik. Son 1-2 aylık maaş durumuna geldi. Tekkeköy’ün geride bazı handikapları olduğunu, ilçede 3 tane küçük sanayi ve 1 tane büyük OSB bulunduğunu, bunların belediyeye gelirleriyle belediyenin sunduğu hizmetler arasında asimetrik bir tablo oluştuğunu anlattı. Köse, söz konusu mali tabloyu ıslah etmek için tedbirlerin devreye girdiğini ve önümüzdeki birkaç ay içinde maaş ödemelerinin normale döneceğini ifade etti.

Üye sayısı ve Samsun’daki tablo

Resmi verilere göre AK Parti’nin üye sayısının 664 bin 568 artışla 11 milyon 543 bin 301’e ulaştığını belirten Köse, partinin sahaya dayalı siyaset anlayışının bu artışta etkili olduğunu söyledi. Köse ayrıca Samsun’daki durumu şöyle aktardı:

"Samsun’da 1 milyon civarında seçmenimiz var. 1 milyon seçmenin olduğu Samsun’da her 4 seçmenden bir tanesi AK Partimize üye durumundadır. 256 bin 185 üye ile rekor bir şekilde üye tablosuna sahibiz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz yeni üye kaydı 21 bin 654’tür. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıkladığı tablodaki ana muhalefet partisi CHP’nin oy artışı 19 bin küsur civarındadır. AK Partimizin artışı ise 664 binin üzerindedir. Bu durum yaklaşık 34 kat fazla bir rakamı ifade ediyor."

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

