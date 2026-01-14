Mykhailo Fedorov Ukrayna'nın Yeni Savunma Bakanı Oldu

Ukrayna parlamentosu 277 oyla Mykhailo Fedorov'u savunma bakanı olarak onayladı; hedef ordunun dijital dönüşümü, İHA ve yapay zekâ kullanımının artırılması.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:49
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 16:44
Parlamento 277 oyla onayladı

Ukrayna parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in atamasını onaylayarak Mykhailo Fedorov'u yeni savunma bakanı olarak seçti.

34 yaşındaki Fedorov, 450 sandalyeli parlamentoda 277 milletvekilinin "evet" oyunu alarak göreve getirildi.

Oylamadan önce milletvekillerine sunduğu eylem planında Fedorov, "Bugün eski bir organizasyon yapısıyla yeni teknolojilerle mücadele etmek imkansız. Kapsamlı değişikliklere ihtiyacımız var. Amacımız sistemi değiştirmek; orduyu reforme etmek, cephelerdeki altyapıyı iyileştirmek, yalanları ve yolsuzluğu ortadan kaldırmak, liderliği ve güveni yeni bir kültür haline getirmek" dedi.

Fedorov reformlarının odak noktasını ordunun dijitalleştirilmesi, insansız hava araçlarının (İHA) ve yapay zekânın kullanımının artırılması ile teknolojinin yaygınlaştırılması olarak açıkladı. Kendisi, "Daha fazla robot, daha az kayıp. Daha fazla teknoloji, daha az can kaybı" ifadelerini kullandı.

Mykhailo Fedorov, temmuz ayı ortalarından itibaren Başbakan Birinci Yardımcısı, Dijital Dönüşüm Bakanı olarak görev yapıyordu. Zelenskiy, ocak ayı başında Fedorov’u Savunma Bakanlığına önermişti.

Fedorov, Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı yüksek teknolojiyle verdiği mücadelenin şekillenmesinde kilit rol oynadı; özellikle Starlink terminallerinin konuşlandırılmasıyla cephedeki askerlerin bağlantısını iyileştirdi ve savunma hattı olarak bilinen "İHA Hattı"'nın oluşturulmasında önemli rol üstlendi.

