TBMM'de İsmet İnönü Polemiği: Adem Yıldırım ile Pervin Buldan Arasında Tartışma

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'li Adem Yıldırım'ın 'Gel İsmet, git kısmet' sözleri Pervin Buldan ve CHP milletvekillerinin tepkisine yol açtı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:41
TBMM'de İsmet İnönü Polemiği: Adem Yıldırım ile Pervin Buldan Arasında Tartışma

TBMM'de İsmet İnönü Tartışması

Genel Kurul'da söz düellosu

TBMM Genel Kurulu'nda İsmet İnönü üzerinden bir polemik yaşandı.

AK Parti İstanbul milletvekili Adem Yıldırım söz isteyerek yaptığı konuşmada, 'Gel İsmet, git kısmet' ifadelerini kullandı. Yıldırım, bu ifadenin Türk milletinin söylediğini belirtti.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ise böyle bir değerlendirme yapmanın doğru olmadığını vurguladı ve 'Kim çocuğuna hangi ismi takacağına kimseye ne sorar ne de izin alır. Şunun bunun ismi üzerinden polemik yapmak doğru değil. Her insan isim verme özürlüğüne sahiptir' dedi.

Buldan'ın tepkisi sonrası CHP milletvekilleri söz konusu ifadelere tepki gösterdi ve kısa süreli gerginlik yaşandı.

TBMM'de ‘İsmet İnönü' polemiği

TBMM'de ‘İsmet İnönü' polemiği

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mykhailo Fedorov Ukrayna'nın Yeni Savunma Bakanı Oldu
2
TBMM'de İsmet İnönü Polemiği: Adem Yıldırım ile Pervin Buldan Arasında Tartışma
3
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Berlin'de: Resmi Ziyaret
4
Mirzoyan: Türkiye TRIPP’in Parçası Değil — TRIPP Çerçevesi Yayımlandı
5
AK Parti Eskişehir İl Yürütme Kurulu'nda Görev Değişimi
6
Erdoğan, Yavuz Sondaj Gemisi Çalışanlarının Yeni Yılını Telefonla Kutladı
7
Tavas'ta Kalıcı Altyapı: Başkan Tatık 'Geçici Görüntüler Değil, Kalıcı Altyapı Üretiyoruz'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları