TBMM'de İsmet İnönü Polemiği: Adem Yıldırım ile Pervin Buldan Arasında Tartışma

TBMM'de İsmet İnönü Tartışması

Genel Kurul'da söz düellosu

TBMM Genel Kurulu'nda İsmet İnönü üzerinden bir polemik yaşandı.

AK Parti İstanbul milletvekili Adem Yıldırım söz isteyerek yaptığı konuşmada, 'Gel İsmet, git kısmet' ifadelerini kullandı. Yıldırım, bu ifadenin Türk milletinin söylediğini belirtti.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ise böyle bir değerlendirme yapmanın doğru olmadığını vurguladı ve 'Kim çocuğuna hangi ismi takacağına kimseye ne sorar ne de izin alır. Şunun bunun ismi üzerinden polemik yapmak doğru değil. Her insan isim verme özürlüğüne sahiptir' dedi.

Buldan'ın tepkisi sonrası CHP milletvekilleri söz konusu ifadelere tepki gösterdi ve kısa süreli gerginlik yaşandı.

