Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Berlin'de: Resmi Ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Berlin'de

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un resmi davetiyle ziyarette

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Bakan Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un resmi davetlisi olarak Almanya'ya geldi.

Berlin'de, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Almanya Savunma Bakanlığı Politika Direktör Yardımcısı Tümgeneral Stephan Schulz, Berlin Silahlı Kuvvetler ve Kara Ataşesi Albay Gediz Gedizgil ile Berlin Deniz Ataşesi Kurmay Albay Görkem Uçlu tarafından karşılandı.

Resmi karşılama töreni kapsamında Bakan Güler'in Berlin'deki temasları ve görüşmeleri sürüyor.

