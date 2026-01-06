Paris'te Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi — 35 Ülke Ukrayna İçin Toplandı

Paris'te Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi başladı

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi, 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları dahil olmak üzere toplam 35 ülkeden temsilcinin katılımıyla başladı. Zirve, Ukrayna’da barış çabalarına yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Katılımcılar ve temsilciler

Toplantıya Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Zirveye ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın damadı Jared Kushner, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da iştirak etti.

Ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin yanı sıra toplantıda; İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Romanya Devlet Başkanı Nicusor Dan, Çekya Başbakanı Andrej Babis, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausda, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, Letonya Başbakanı Evika Silina, Kanada Başbakanı Mark Carney, Estonya Başbakanı Kristen Michal, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store gibi liderler yer aldı.

Zelenskiy: "Daha fazla koruma ve güç"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, zirve öncesi yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bugün Gönüllüler Koalisyonu liderleri düzeyinde NATO Genel Sekreteri ile önemli görüşmeler yapılacak. Ayrıca ABD müzakere heyetinin temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu görüşmeler, Ukrayna için daha fazla koruma ve güç sağlamayı amaçlıyor. Ortaklarımızın desteğine ve halkımız için gerçek güvenlik garanti edebilecek adımlara güveniyoruz."

Macron ile ikili görüşme ve öğle yemeği

Zirvenin ev sahibi Emmanuel Macron, Vladimir Zelenskiy’i Elysee Sarayı’nda kabul ederek ikili görüşme gerçekleştirdi. Zelenskiy görüşmenin ardından, "Diplomasi ile yardım el ele ilerlemelidir. Rusya’nın ülkemize yönelik saldırıları durmuyor ve şu anda halkımızı, yerleşim yerlerimizi ve kritik altyapımızı korumak için hava savunmasını güçlendirmemiz gerekiyor. Hava savunma füzelerinin her teslimatı, hayat kurtarır ve diplomasinin başarı şansını artırır. Bu nedenle toplantı, hava savunmasına ilişkin yeni kararlar, yeni yardım paketleri ve gökyüzünü koruyacak yeni kabiliyetler için somut sonuçlar üretmelidir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Macron ve Zelenskiy, ABD’nin barış çabaları kapsamında Rusya ve Ukrayna müzakereci heyetleri arasında mekik diplomasisi yürüten ekip lideri Steve Witkoff ile ve Jared Kushner ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Askeri görüşmeler

Zirve öncesinde Fransa, İngiltere ve Ukrayna’dan askeri liderler, Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantileri konusunda NATO’nun Müttefik Kuvvetler Avrupa Komutanı Alexus G. Grynkewich ile görüştü. Koalisyon üyesi diğer ülkelerden askeri yetkililer de toplantıya video bağlantısı ile iştirak etti.

Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi, Ukrayna için güvenlik, savunma ve diplomasi alanlarında somut adımlar atılması beklentisiyle sürüyor.

