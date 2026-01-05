DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Senatör Graham: "Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi"

Senatör Lindsey Graham, Air Force One’da Maduro için "Bugün Türkiye’de olabilirdi" diyerek Trump’ın muhalefete çıkış yolu verdiğini savundu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:30
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:30
Senatör Graham: "Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi"

Senatör Graham: "Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi"

Air Force One’da sert değerlendirme

ABD Başkanı Donald Trump ile Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada konuşan Senatör Lindsey Graham, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Graham, Trump’ın Palm Beach, Florida’dan Washington’a dönüşü sırasında yapılan açıklamada, Maduro hakkındaki değerlendirmesini şöyle aktardı: "Şunu söyleyebilir miyim: elde ettiğimiz şey iyi bir şey, kötü bir şey değil. Başkan Biden adamın başına 25 milyar dolarlık ödül koydu. Neden? Çünkü o korkunç bir suçlu, bir katildi, insanlarımızı zehirliyordu. Her yönetim onun ülkemiz için bir tehdit olduğunu söyledi. O kötü bir adam. Ama bu konuda gerçekten bir şey yapan ilk kişi Başkan Trump".

Graham sözlerine Türkiye vurgusuyla devam etti: "Bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta. Yani ABD’yi tehdit eden komünist bir diktatörlük olmayı bırakmanız ve başka bir yere gitmeniz gerektiği söyleniyorsa, bu teklifi kabul etmeniz iyi olur. Maduro’nun suçlayacak kimsesi yok, kendisi hariç. Başkan, ona bir çıkış yolu verdi. O ise ABD ordusuna karşı Trump’a meydan okumayı seçti ve hak ettiği gibi hapiste. Ve her başkan aynı şeyi söyledi ama bunu yapan Trump oldu".

Graham’ın açıklamaları, Trump yönetiminin Maduro politikasına ilişkin farklı yaklaşım ve değerlendirmeleri gündeme taşıdı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE AİR FORCE ONE UÇAĞINDA GAZETECİLERE KONUŞAN SENATÖR LİNDSEY GRAHAM...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE AİR FORCE ONE UÇAĞINDA GAZETECİLERE KONUŞAN SENATÖR LİNDSEY GRAHAM, VENEZUELA DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO'YA İLİŞKİN SORULARA, "BUGÜN TÜRKİYE'DE OLABİLİRDİ AMA NEW YORK'TA. BAŞKAN, ONA BİR ÇIKIŞ YOLU VERDİ. O İSE ABD ORDUSUNA KARŞI TRUMP'A MEYDAN OKUMAYI SEÇTİ" DEDİ. (ARŞİV-EPA)

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Senatör Graham: "Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi"
2
Yeşilyurt Belediyesi'nden Şehit ve Gazi Ailelerine Ücretsiz Nikah Hizmeti
3
Aydın: Maduro'ya Yönelik Uygulama Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor
4
Kuzey Kore Hipersonik Füze Denemesi: Füzeler bin kilometre uçup Doğu Denizi'ndeki hedefleri vurdu
5
Trump: Venezuela’yı Biz Yöneteceğiz, Seçimler 'Doğru Zaman'da'
6
Tayland'ın Kamboçya'ya Ateşkes İçin 3 Şartı
7
Ahmet Öküzcüoğlu, 2025'te Ege'nin 'En Başarılı İlçe Belediye Başkanı' seçildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları