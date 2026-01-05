Senatör Graham: "Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi"

Air Force One’da sert değerlendirme

ABD Başkanı Donald Trump ile Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada konuşan Senatör Lindsey Graham, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Graham, Trump’ın Palm Beach, Florida’dan Washington’a dönüşü sırasında yapılan açıklamada, Maduro hakkındaki değerlendirmesini şöyle aktardı: "Şunu söyleyebilir miyim: elde ettiğimiz şey iyi bir şey, kötü bir şey değil. Başkan Biden adamın başına 25 milyar dolarlık ödül koydu. Neden? Çünkü o korkunç bir suçlu, bir katildi, insanlarımızı zehirliyordu. Her yönetim onun ülkemiz için bir tehdit olduğunu söyledi. O kötü bir adam. Ama bu konuda gerçekten bir şey yapan ilk kişi Başkan Trump".

Graham sözlerine Türkiye vurgusuyla devam etti: "Bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta. Yani ABD’yi tehdit eden komünist bir diktatörlük olmayı bırakmanız ve başka bir yere gitmeniz gerektiği söyleniyorsa, bu teklifi kabul etmeniz iyi olur. Maduro’nun suçlayacak kimsesi yok, kendisi hariç. Başkan, ona bir çıkış yolu verdi. O ise ABD ordusuna karşı Trump’a meydan okumayı seçti ve hak ettiği gibi hapiste. Ve her başkan aynı şeyi söyledi ama bunu yapan Trump oldu".

Graham’ın açıklamaları, Trump yönetiminin Maduro politikasına ilişkin farklı yaklaşım ve değerlendirmeleri gündeme taşıdı.

