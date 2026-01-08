Şeniz Doğan'a EGF'den Ege’nin Enleri Ödülü

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Muğla'daki 'Ege’nin Enleri' törende 'En Başarılı İlçe Belediye Başkanları' kategorisinde ödül aldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:04
Muğla — 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel tören

Muğla'da Ege Gazeteciler Federasyonu tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel olarak bu yıl ilk kez düzenlenen Ege’nin Enleri Ödül Töreni'nde Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, En Başarılı İlçe Belediye Başkanları kategorisinde ödüle layık görüldü.

Muğla'da gerçekleştirilen ödül törenine katılan Başkan Doğan, ödülünü Ege Gazeteciler Federasyonu yetkililerinin elinden aldı. Başkan Doğan, aldığı ödülün Merkezefendi’de hayata geçirilen katılımcı, sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışının bir yansıması olduğunu ifade etti.

Bu anlamlı ödülü, Merkezefendi’miz için özveriyle çalışan ekip arkadaşlarım ve her zaman yanımızda olan hemşerilerimiz adına alıyorum. Halkın ihtiyaçlarını önceleyen, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışımızın böylesine değerli bir platformda takdir edilmesi bizleri son derece onurlandırdı. Merkezefendi’miz için daha güçlü adımlar atmaya, kentimizin yaşam kalitesini yükselten projeler üretmeye ve başarılarımızı büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz dedi.

Başkan Doğan ayrıca, bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı Cem Kaytan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

