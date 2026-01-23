Sudani ve CENTCOM Görüşmesi: Suriye'den Irak'a DEAŞ Nakli ve Lojistik Planı

Sudani ile CENTCOM Komutanı Cooper, DEAŞ nakli takvimini görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper Bağdat'ta bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'deki cezaevlerinde tutulan terör örgütü DEAŞ üyelerinin Irak'a nakil operasyonunun takvimi ve lojistik detayları ele alındı.

Görüşme ve iş birliği vurgusu

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasına göre taraflar, Irak güvenlik birimleri ile Uluslararası Koalisyon güçleri arasındaki iletişimin sürdürülmesi üzerinde mutabık kaldı. Nakil işlemlerinin lojistik ve teknik altyapısının eksiksiz sağlanmasının önemi vurgulandı.

"ABD destek sağlayacak"

CENTCOM Komutanı Cooper, Irak hükümetinin DEAŞ tutuklularını kabul ederek bölgeyi büyük bir tehditten kurtardığını belirterek, bu hamleyi "etkili ve stratejik bir güvenlik adımı" olarak nitelendirdi. Cooper, ABD'nin bu süreçte Irak'a her türlü lojistik ve teknik desteği sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Sudani: "Önleyici planlarımızı hazırladık"

Başbakan Sudani, ülkesinin bölgedeki gelişmeleri önceden öngördüğünü ve hazırlıklı olduğunu söyledi. Sudani, Irak sınırının ilk kez bu kadar kapsamlı ve modern yöntemlerle korunduğunu, sızmalara karşı tüm önlemlerin alındığını vurguladı. Ayrıca Ayn el-Esed Üssü'nün Irak güçlerine devredilmesindeki iş birliği için Cooper'a teşekkür etti.

Nakil operasyonu hızlandı: Hedef yaklaşık 7 bin

CENTCOM'un geçtiğimiz Çarşamba günü Haseke'den Irak'a naklettiği ilk 150 kişilik grubun ardından operasyon hız kazandı. Yetkililer, Suriye'den Irak'a yaklaşık 7 bin DEAŞ unsurunun nakledilmesinin beklendiğini açıkladı.

Gelecek adımlar arasında nakil takviminin kesinleştirilmesi, lojistik desteğin koordine edilmesi ve güvenlik protokollerinin uygulanması bulunuyor. Taraflar, sürecin uluslararası standartlara uygun ve güvenlik odaklı yürütülmesi konusunda kararlı görünüyor.

