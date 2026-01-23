Sudani ve CENTCOM Görüşmesi: Suriye'den Irak'a DEAŞ Nakli ve Lojistik Planı

Sudani ile CENTCOM Komutanı Cooper, Suriye cezaevlerindeki DEAŞ tutuklularının Irak'a nakli için lojistik, takvim ve teknik destek konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 22:29
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 22:29
Sudani ve CENTCOM Görüşmesi: Suriye'den Irak'a DEAŞ Nakli ve Lojistik Planı

Sudani ile CENTCOM Komutanı Cooper, DEAŞ nakli takvimini görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper Bağdat'ta bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'deki cezaevlerinde tutulan terör örgütü DEAŞ üyelerinin Irak'a nakil operasyonunun takvimi ve lojistik detayları ele alındı.

Görüşme ve iş birliği vurgusu

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasına göre taraflar, Irak güvenlik birimleri ile Uluslararası Koalisyon güçleri arasındaki iletişimin sürdürülmesi üzerinde mutabık kaldı. Nakil işlemlerinin lojistik ve teknik altyapısının eksiksiz sağlanmasının önemi vurgulandı.

"ABD destek sağlayacak"

CENTCOM Komutanı Cooper, Irak hükümetinin DEAŞ tutuklularını kabul ederek bölgeyi büyük bir tehditten kurtardığını belirterek, bu hamleyi "etkili ve stratejik bir güvenlik adımı" olarak nitelendirdi. Cooper, ABD'nin bu süreçte Irak'a her türlü lojistik ve teknik desteği sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Sudani: "Önleyici planlarımızı hazırladık"

Başbakan Sudani, ülkesinin bölgedeki gelişmeleri önceden öngördüğünü ve hazırlıklı olduğunu söyledi. Sudani, Irak sınırının ilk kez bu kadar kapsamlı ve modern yöntemlerle korunduğunu, sızmalara karşı tüm önlemlerin alındığını vurguladı. Ayrıca Ayn el-Esed Üssü'nün Irak güçlerine devredilmesindeki iş birliği için Cooper'a teşekkür etti.

Nakil operasyonu hızlandı: Hedef yaklaşık 7 bin

CENTCOM'un geçtiğimiz Çarşamba günü Haseke'den Irak'a naklettiği ilk 150 kişilik grubun ardından operasyon hız kazandı. Yetkililer, Suriye'den Irak'a yaklaşık 7 bin DEAŞ unsurunun nakledilmesinin beklendiğini açıkladı.

Gelecek adımlar arasında nakil takviminin kesinleştirilmesi, lojistik desteğin koordine edilmesi ve güvenlik protokollerinin uygulanması bulunuyor. Taraflar, sürecin uluslararası standartlara uygun ve güvenlik odaklı yürütülmesi konusunda kararlı görünüyor.

IRAK BAŞBAKANI MUHAMMED ŞİYA SUDANİ, ABD MERKEZ KOMUTANLIĞI (CENTCOM) KOMUTANI AMİRAL BRAD COOPER...

IRAK BAŞBAKANI MUHAMMED ŞİYA SUDANİ, ABD MERKEZ KOMUTANLIĞI (CENTCOM) KOMUTANI AMİRAL BRAD COOPER İLE SURİYE’DEKİ CEZAEVLERİNDE TUTULAN TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜYELERİNİN IRAK’A NAKİL OPERASYONUNUN DETAYLARINI GÖRÜŞTÜ.

IRAK BAŞBAKANI MUHAMMED ŞİYA SUDANİ, ABD MERKEZ KOMUTANLIĞI (CENTCOM) KOMUTANI AMİRAL BRAD COOPER...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mette Frederiksen Grönland’da: Danimarka'dan Net Destek Mesajı
2
Merz: Avrupa, Arktik’in Savunması İçin Daha Fazlasını Yapmalı — Roma Zirvesi
3
Sudani ve CENTCOM Görüşmesi: Suriye'den Irak'a DEAŞ Nakli ve Lojistik Planı
4
Büyükataman: Fırat’ın doğusu da terörden arındırılmalı
5
Ferhat Salt'ın Karabük Halk Buluşması: Gaziler ve Muhtarlarla İstişare
6
Bakan Kurum: Deprem konutları 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz
7
AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'tan Betim İş Merkezi'nde Esnaf Ziyareti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları