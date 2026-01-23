Merz: Avrupa, Arktik’in Savunması İçin Daha Fazlasını Yapmalı — Roma Zirvesi

Merz ve Meloni Roma'da Hükümetlerarası Zirveye Başkanlık Etti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, başkent Roma'da düzenlenen İtalya-Almanya Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na birlikte başkanlık etti. Toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında iki lider, ikili ilişkiler, savunma, ekonomi ve göç politikaları başta olmak üzere kapsamlı bir gündemi değerlendirdi.

Merz'in Arktik ve NATO Vurgusu

Merz, Avrupa'nın küresel rekabette güçlü ve egemen durması gerektiğini belirterek, "Çok net bir yol haritamız var. Birincisi, büyük güçlerin çağında Avrupa sağlam ve egemen bir şekilde bir arada durmalıdır. İkincisi NATO’yu korumak istiyoruz. Avrupa, Arktik’in savunması için daha fazlasını yapmalı ve yapacak" dedi. Merz, ayrıca Ukrayna'ya desteğin süreceğini, enerji tedarikinde yardımı artırdıklarını ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile barış müzakerelerinde iletişim halinde olduklarını vurguladı.

Meloni: Sağlam Müttefiklik ve Ortak Gündem

Meloni, iki yıllık aranın ardından gerçekleştirilen zirvede ikili ilişkilerin, savunma ve güvenlik iş birliklerinin, ekonomi ile Avrupa’ya düzensiz göçün önlenmesi gibi konuların ele alındığını söyledi. "Biz sağlam müttefikleriz. Politik açıdan aynı yöne giden ülkeleriz" ifadelerini kullanan Meloni, Almanya ile imzalanan anlaşmalara dikkat çekti.

Meloni, AB ile MERCOSUR arasındaki ticaret anlaşmasının Avrupa Parlamentosu müdahalesi nedeniyle yürürlüğe girişinin 2 yıla kadar gecikebileceğini belirtti. Uluslararası gündeme dair açıklamasında ise Ukrayna’da kalıcı, adil ve istikrarlı bir barış istediklerini, Orta Doğu’da istikrar ve refah için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini ifade etti. Meloni, Donald Trump ile ilgili soruya ise "Umarım Trump’a Barış Nobel Ödülü verebiliriz" yanıtını verdi.

Barış Kurulu: Anayasal Çekinceler

Meloni, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan Barış Kurulu hakkında, "Girişimin şu anki oluşumu nedeniyle bizim açımızdan anayasal nitelikte nesnel sorunlar var" diyerek, yapının Avrupa ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden yapılandırılmasını talep etti.

Merz de Barış Kurulu konusunda benzer çekinceleri dile getirerek, birkaç hafta önce Trump'a katılmaya hazır olduğunu söylediğini, ancak şu anki yapısıyla Almanya'da anayasal nedenlerle tek başına kabul edilemeyeceğini belirtti. Merz, yeni iş birliği formatlarını denemeye açık olduklarını ve bunun Gazze ve Orta Doğu ile sınırlı kalmasını istemediklerini, Ukrayna’yı da kapsayabileceğini vurguladı.

Ticaret Politikası ve Gümrük Vergilerine Karşı Tutum

ABD’nin muhtemel ek gümrük vergilerine değinen Merz, "Ticaret politikası konusunda bir değişiklik istiyoruz. Bize karşı olan tek taraflı ticaret uygulamalarına karşı çıkacağız" dedi. Merz, Avrupa Birliği’nin birlik içinde ve hızlı tepki verebilme yeteneğinin, uygulamaya konulan politikalar üzerinde etkili olduğunu ve gerektiğinde Avrupa Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırabileceklerini söyledi.

Grönland ve Bölgesel Dayanışma

Grönland ile ilgili son gelişmelere de değinen Merz, "Danimarka ve Grönland halkı bizim yardımımıza ve dayanışmamıza güvenebilir" ifadelerini kullandı. Merz, egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde Danimarka, Grönland ve ABD arasında gerekli görüşmeleri destekleyeceklerini ve bunun karşılıklı anlaşma ile mümkün olacağını söyledi.

İtalya-Almanya İş Birliği Eylem Planı İmzalandı

Zirve kapsamında İtalya-Almanya iş birliği eylem planı imzalandı. Plan, otomotiv başta olmak üzere endüstriyel alanlarda, savunma, enerji ve düzensiz göçün önlenmesi politikalarında iki ülkenin ortak adımlar atmasını öngörüyor. Merz, 2026'yı Almanya ile İtalya arasında ortaklıkların artırıldığı bir yıla dönüştürmek istediklerini ifade etti.

Sonuç: Roma zirvesi, Almanya ve İtalya arasında savunma, ticaret ve enerji başta olmak üzere geniş bir iş birliği gündemi ortaya koydu; Arktik savunması, NATO desteği ve küresel ticaret uygulamaları gibi konularının önceliklendirilmesi kararlı bir şekilde vurgulandı.

