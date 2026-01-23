Mette Frederiksen Grönland’da: Danimarka'dan Net Destek Mesajı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'ın ilhak açıklamalarıyla gündeme gelen Grönland'ı ziyaret ederek özerk bölgeye destek verdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 23:18
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 23:18
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilhak konuşmalarıyla gündeme gelen Arktik adası Grönland’ı ziyaret etti.

Ziyaret ve karşılama

Brüksel’de, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Arktik bölgesinde güvenliğin nasıl artırılabileceğini görüşmek üzere yapılan toplantının ardından Frederiksen, adanın başkenti Nuuk’taki havalimanına indi. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen tarafından karşılanan Frederiksen ve Nielsen pistte birbirlerine sarıldı; ardından birlikte alandan ayrıldılar.

Frederiksen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir sonraki adımları hazırlıyoruz. Buraya gelmemin temel amacı, zor bir dönemden geçen Grönland halkına güçlü desteğimizi göstermek" dedi. Sosyal medyadan ise, "Grönland’a yeniden dönmekten mutluyum. Özellikle ortak diplomatik girişimlerin hazırlıkları da dahil olmak üzere, yakın iş birliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Sıcak karşılamanız için teşekkür ederim" ifadelerini paylaştı.

Dışişleri Bakanı’ndan "sakin süreç" vurgusu

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Danimarka ve ABD diplomatlarının geçtiğimiz hafta Washington’da bir araya gelerek nasıl ilerlenebileceğine dair bir plan oluşturduklarını açıkladı. Rasmussen, "Gelecekteki toplantıların ne zaman yapılacağını açıklamayacağız, çünkü şu anda ihtiyaç duyulan şey bu işin dramatik boyutunu ortadan kaldırmak Sakin bir sürece ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Trump’ın açıklamaları ve Danimarka tepkisi

Donald Trump, Grönland’ın stratejik konumu ve doğal zenginlikleri nedeniyle ABD için bir ulusal güvenlik ihtiyacı olduğunu savunmuş; adanın Rusya ve Çin tarafından ele geçirilmesinin önlenmesi için ABD kontrolü ve korumasına girmesi gerektiğini belirtmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise, "Biz diyalog ve iş birliği arayışı içindeyiz. Çatışma istemiyoruz. Fakat mesajımız net, Grönland satılık değil. Bunu daha en başından açıkça ifade ettik" dedi. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de Grönland’ın Avrupa ve transatlantik çevreye güçlü bir aidiyeti olduğunu, bunun ancak Danimarka’ya bağlı özerk bir yapı çerçevesinde mümkün olacağını belirtti.

Nielsen, "Anlamaları gereken bir şey var; Grönland, ABD’ye ait olmayacak. Grönland’ı ABD idare etmeyecek ve ABD’nin bir parçası olmayacak. Eğer ABD ile Danimarka arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsak, ABD’yi değil Danimarka’yı seçiyoruz. NATO’yu, Danimarka’yı ve AB’yi seçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ek yaptırım tehdidi

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Grönland topraklarını satın almasına yönelik planlara karşı çıkan ve aralarında Almanya’nın da bulunduğu 8 Avrupa ülkesi için ek gümrük vergileri getireceğini duyurmuştu.

