Büyükataman: Fırat’ın doğusu da terörden arındırılmalı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Fırat’ın doğusunun da terörden arındırılması gerektiğini vurgulayarak Suriye’de tek bir terörist kalmaması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:16
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:29
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında, Suriye sınırına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fırat’ın doğusu için net çağrı

Büyükataman, Suriye ordusunun SDG/PKK karşısında sahada gösterdiği üstünlüğün, SDG’nin iddia edildiği kadar güçlü ve etkin olmadığını ortaya koyduğunu belirtti. Konuşmasında, "Fırat’ın doğusu da tıpkı batısı gibi terörden tamamen arındırılmalı, Suriye’de tek bir terörist kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail ve bölgedeki gelişmeler

Büyükataman, bölgedeki gerginliğe dikkat çekerek, "Terör devleti İsrail’in Ortadoğu’nun tamamını kanlı bir savaşa sürükleme planları devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, "2025 yılında İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlar, Suriye, İran, Yemen, Lübnan ve Katar’a yönelik yaptığı saldırılar Siyonist barbarlığın ne derece gözü dönmüş bir hal aldığını göstermektedir." dedi ve komşularda yaşanan gelişmeleri ülkemize yönelik tehditlerin fragmanı olarak nitelendirdi.

Saldırmaya cesaret edemediği tek devlet: Türkiye

Büyükataman, İsrail’in bölgede doğrudan saldırmaya cesaret edemediği tek devletin Türkiye olduğunu söyledi ve İsrail’in iç cepheye yönelik sinsi saldırılarla birliği hedef aldığı uyarısında bulundu. Suriye’deki gelişmelere ilişkin olarak ise, SDG/YPG ve destekçilerini eleştirerek, 10 Mart mutabakatına uymayan unsurların yanlışlar yaptığını belirtti. Ayrıca Halep’in kısa sürede SDG’li unsurlardan ve Esad rejimi kalıntılarından temizlendiğini ifade etti.

Kürtleri terörle eşitleyen dile tepki

Büyükataman, SDG’ye yönelik operasyonları Kürt kardeşlere yönelik bir saldırı gibi gösterenleri eleştirerek, "Kürtleri terörle eşitleyen bu dil zehirlidir, SDG/YPG terör örgütüdür" dedi. Kürtlerin temsilcisiymiş gibi davranan iddiaları reddetti ve bu gelişmelerin Türkiye’nin güvenliğini yakından ilgilendirdiğini vurguladı.

Terörle mücadele kararlılığı

Parti görüşünü net biçimde aktaran Büyükataman, Türkiye Cumhuriyeti’nin ne yurt içinde ne de yurt dışında terörün varlığına tahammül etmeyeceğini belirtti. Sözlerini, "Son terörist silah bırakıncaya kadar terörle mücadelemiz sürecek" şeklinde sürdürdü. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünü yaptığı Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefimizin başarıya ulaşacağı mesajını verdi ve muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu.

Toplantıda, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin Türkiye için oluşturduğu tehditler bir kez daha vurgulandı; Büyükataman, sınır güvenliğinin ve milli birliğin önemine dikkat çekti.

