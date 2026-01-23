AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'tan Betim İş Merkezi'nde Esnaf Ziyareti

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Beşbinevler Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde bulunan Betim İş Merkezi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında esnaflarla bir araya gelen Salt, iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla sohbet ederek talep, öneri ve beklentileri dinledi.

Millet Odaklı Siyaset Vurgusu

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti’nin siyaset anlayışının merkezinde milletin yer aldığını vurguladı. Salt, "AK Parti olarak bizler için en kıymetli yol haritası, milletimizin bizlere doğrudan ilettiği beklentileridir. Her zaman olduğu gibi sahadayız, milletimizin yanındayız. Kapımız da gönlümüz de hemşehrilerimize her daim açıktır. Her zaman buradayız, hemşehrilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Esnafın görüş ve önerilerinin kendileri için yol gösterici olduğunu belirten Salt, Karabük’ün her noktasında vatandaşlarla birebir temas halinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ziyarette AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Safa Öz, Merkez İlçe Başkanı Yavuz Hüsam, teşkilat yöneticileri ve belediye meclis üyeleri de İl Başkanı Ferhat Salt'a eşlik etti.

