Tavas Belediyesi Atıl Araziyi Cevizlik Yapıp Öğrencilere Burs Sağlayacak

Tavas Belediyesi ile Derinkuyu Gençlik ve Kültür Derneği, atıl vakıf arazilerini 'Ağaçta Birlik, Gelecekte Dirlik' kapsamında cevizlendirip gelirleri öğrencilere burs olarak aktaracak.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:24
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:24
Tavas Belediyesi ile Derinkuyu Gençlik ve Kültür Derneği arasında, Derinkuyu Mahallesi sınırları içinde bulunan vakıf arazilerinin değerlendirilmesine yönelik 'Ağaçta Birlik, Gelecekte Dirlik' Ağaçlandırma Projesi Protokolü imzalandı.

Proje kapsamı

Protokol kapsamında uzun süredir atıl durumda olan vakıf arazilerinde ceviz ağacı dikimi planlanıyor. Projenin amaçları arasında çevrenin korunması, tarımsal üretimin teşvik edilmesi ve sosyal faydanın artırılması yer alıyor.

Eğitim ve üretim hedefleri

Ağaçlandırma çalışması ile genç nesillere doğa ve ağaç sevgisi kazandırılması, Yeşil Vatan bilincinin güçlendirilmesi ve kullanılmayan arazilerin üretime kazandırılarak katma değerli tarımsal faaliyetlerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Burs geliri

Projeyle dikilecek ceviz ağaçlarından elde edilecek gelirlerin Derinkuyu Gençlik ve Kültür Derneği bünyesindeki öğrencilere burs desteği olarak aktarılması planlanıyor.

Yerel yönetimin değerlendirmesi

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, doğayı koruyan, üretimi ve eğitimi destekleyen bu anlamlı iş birliğinin Derinkuyu Mahallesi’ne, Tavas ilçesine ve bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.

