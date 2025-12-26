DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,6%
ALTIN
6.214,19 -0,71%
BITCOIN
3.803.971,49 -0,86%

Zelenskiy: Yeni yıl öncesi barışta birçok karar alınabilir — Trump ile üst düzey görüşme

Zelenskiy, Trump ile üst düzey görüşme konusunda anlaştıklarını ve yeni yıl öncesi birçok karar alınabileceğini açıkladı; 20 maddelik plan ve Kremlin'in değerlendirmesi gündemde.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:12
Zelenskiy: Yeni yıl öncesi barışta birçok karar alınabilir — Trump ile üst düzey görüşme

Zelenskiy: Yeni yıl öncesi barışta birçok karar alınabilir — Trump ile üst düzey görüşme

Zelenskiy'nin açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un ABD tarafıyla yaptığı son görüşmeler hakkında kendisine bilgi verdiğini söyledi. Zelenskiy, 'Tek bir gün bile kaybetmiyoruz. Yakın gelecekte Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapma konusunda anlaştık. Yeni yıl öncesinde birçok karar alınabilir. Ukrayna’ya zafer' ifadelerini kullandı.

20 maddelik plan

Vladimir Zelenskiy, Çarşamba günü gazetecilerle yaptığı görüşmede 20 maddelik barış planını açıkladı. Zelenskiy, hafta sonu Miami'de ABD ve Ukrayna heyetleri tarafından kararlaştırılan bu 20 maddelik planı, 'savaşı sona erdirmenin ana çerçevesi' olarak nitelendirdi.

Kremlin'in değerlendirmesi

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in Miami'den Moskova'ya gelir gelmez kendisine sunduğu Ukrayna'da barış ihtimaline ilişkin ABD önerilerini analiz ettiğini bildirdi.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, UKRAYNA’DA BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN YAPTIĞI...

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, UKRAYNA’DA BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "YAKIN GELECEKTE BAŞKAN TRUMP İLE EN ÜST DÜZEYDE BİR TOPLANTI YAPMA KONUSUNDA ANLAŞTIK. YENİ YIL ÖNCESİNDE BİRÇOK KARAR ALINABİLİR" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Bozbey: 'Soma’daki Olayı Kimse Tasvip Etmiyor' — Bursaspor, Mahfel ve Dönüşüm Açıklaması
2
Putin: Donbass Dışı Kısmi Toprak Takasına Açık Olabilir
3
Muğla Gençlik Meclisi Buluşması: Başkan Aras’tan 'Gençlerden Gelen Her Fikre Hazırız' Mesajı
4
Çivril'de Peyzaj Seferberliği: Çevre Yolu Orta Refüjleri Yenileniyor
5
Bakan Kacır: Askeri İHA'da Dünya Lideriyiz — Hendek MYO Açıldı
6
AK Parti Devrek'te Danışma Meclisi Toplantısı — Ahmet Çolakoğlu Konuştu
7
Malatya'da kaçan yarış atları karayoluna çıktı: 6 at telef oldu, 2 yaralı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı