Zelenskiy: Yeni yıl öncesi barışta birçok karar alınabilir — Trump ile üst düzey görüşme

Zelenskiy'nin açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un ABD tarafıyla yaptığı son görüşmeler hakkında kendisine bilgi verdiğini söyledi. Zelenskiy, 'Tek bir gün bile kaybetmiyoruz. Yakın gelecekte Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapma konusunda anlaştık. Yeni yıl öncesinde birçok karar alınabilir. Ukrayna’ya zafer' ifadelerini kullandı.

20 maddelik plan

Vladimir Zelenskiy, Çarşamba günü gazetecilerle yaptığı görüşmede 20 maddelik barış planını açıkladı. Zelenskiy, hafta sonu Miami'de ABD ve Ukrayna heyetleri tarafından kararlaştırılan bu 20 maddelik planı, 'savaşı sona erdirmenin ana çerçevesi' olarak nitelendirdi.

Kremlin'in değerlendirmesi

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in Miami'den Moskova'ya gelir gelmez kendisine sunduğu Ukrayna'da barış ihtimaline ilişkin ABD önerilerini analiz ettiğini bildirdi.

