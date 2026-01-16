Trump'tan İran'a Teşekkür: 800'den Fazla İdam İptali

Trump'tan İran'a teşekkür: 800'den fazla idam iptali

Beyaz Saray süreci yakından takip ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik yeni bir teşekkür açıklaması yayımladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran hükümetinin dün gerçekleşmesi beklenen 800’den fazla idamın tamamını iptal etmiş olmasına büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, İran’da 28 Aralık 2025’te yaşam pahalılığı ve enflasyon gerekçesiyle başlayıp kısa sürede şiddetlenen protestolar sırasında gözaltına alınarak idam cezasına çarptırılan kişilere ilişkin idamların iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Daha önce Tahran yönetimine idam cezalarına son vermesi çağrısında bulunan Trump, bu çağrıların olumlu karşılanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise daha önce düzenlediği basın toplantısında, "Dün gerçekleştirilmesi planlanan 800 idam durduruldu. Trump ve ekibi durumu yakından takip ediyor ve tüm seçenekler masada" ifadelerini kullanmıştı.

WASHINGTON (İHA) - ABD BAŞKANI DONALD TRUMP SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, İRAN YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR EDEREK, "İRAN HÜKÜMETİNİN DÜN GERÇEKLEŞMESİ BEKLENEN 800’DEN FAZLA İDAMIN TAMAMINI İPTAL ETMİŞ OLMASINA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM" DEDİ.