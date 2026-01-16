Trump'tan İran'a Teşekkür: 800'den Fazla İdam İptali

Trump, İran'ın dün yapılması planlanan 800'den fazla idamın tamamını iptal etmesine teşekkür etti; Beyaz Saray süreci yakından izliyor.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 21:54
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 21:54
Trump'tan İran'a Teşekkür: 800'den Fazla İdam İptali

Trump'tan İran'a teşekkür: 800'den fazla idam iptali

Beyaz Saray süreci yakından takip ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik yeni bir teşekkür açıklaması yayımladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran hükümetinin dün gerçekleşmesi beklenen 800’den fazla idamın tamamını iptal etmiş olmasına büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, İran’da 28 Aralık 2025’te yaşam pahalılığı ve enflasyon gerekçesiyle başlayıp kısa sürede şiddetlenen protestolar sırasında gözaltına alınarak idam cezasına çarptırılan kişilere ilişkin idamların iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Daha önce Tahran yönetimine idam cezalarına son vermesi çağrısında bulunan Trump, bu çağrıların olumlu karşılanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise daha önce düzenlediği basın toplantısında, "Dün gerçekleştirilmesi planlanan 800 idam durduruldu. Trump ve ekibi durumu yakından takip ediyor ve tüm seçenekler masada" ifadelerini kullanmıştı.

WASHINGTON (İHA) - ABD BAŞKANI DONALD TRUMP SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, İRAN...

WASHINGTON (İHA) - ABD BAŞKANI DONALD TRUMP SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, İRAN YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR EDEREK, "İRAN HÜKÜMETİNİN DÜN GERÇEKLEŞMESİ BEKLENEN 800’DEN FAZLA İDAMIN TAMAMINI İPTAL ETMİŞ OLMASINA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Fidan Litvanya’da Tatar ve Karaim Toplumlarıyla Bir Araya Geldi
2
Özgür Özel: Emeklinin Sesi Ülkenin Asıl Gündemidir
3
Bakan Hakan Fidan Vilnius'ta Rasa Budbergyt ile Görüştü
4
Hakan Fidan Vilnius’ta Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı’na Katıldı
5
Putin ile Netanyahu Telefonda İran ve Orta Doğu'yu Görüştü
6
Trump Minnesota'da İsyan Yasası'yla Askeri Müdahale Tehdidi
7
Aksaray-Ortaköy Çevre Yolu yarın açılıyor — Bakan Uraloğlu duyurdu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları